Лайнер «Саратовских авиалиний» не смог вылететь в Югру из-за проблем при разгоне

В Саратове отложили полет лайнера «Саратовских авиалиний», который должен был направиться в Сургут. Во время набора скорости у самолета Як-42 сработала сигнализация одного из двигателей. Экипаж самолета принял решение прекратить взлет.
«При осмотре воздушного судна внешних повреждений двигателя и воздушного судна в целом выявлено не было. На борту находилось семь членов экипажа и 102 пассажира. Пострадавших нет», — сообщили на официальном сайте авиаперевозчика. Сейчас проводится оценка технического состояния лайнера. Пассажиров рейса 6В — 9532 разместили в гостиницы и обеспечили всем необходимым. «Резервный борт запланирован на 14.00 по местному времени», — сообщили в компании.
Ранее Ространснадзор постановил приостановить эксплуатацию самолетов Ан-148, которые находились в авиапарках российских компаний, напоминает «Федеральное агентство новостей». Такая мера связана с расследованием причин трагедии, случившейся 11 февраля в Подмосковье, когда разбился Ан-148 «Саратовских авиалиний». В результате крушения лайнера погиб 71 человек.