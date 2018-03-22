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22 марта 2018
21 марта 2018
20 марта 2018
13:25  22 марта 2018 0

Лайнер «Саратовских авиалиний» не смог вылететь в Югру из-за проблем при разгоне

Виды Екатеринбурга, аэропорт кольцово, самолет, техобслуживание
Экипаж Як-42 принял решение приостановить взлетФото: Владимир Жабриков © URA.RU
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Самолет «Саратовских авиалиний» Ан-148 разбился в Подмосковье
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В Саратове отложили полет лайнера «Саратовских авиалиний», который должен был направиться в Сургут. Во время набора скорости у самолета Як-42 сработала сигнализация одного из двигателей. Экипаж самолета принял решение прекратить взлет.

«При осмотре воздушного судна внешних повреждений двигателя и воздушного судна в целом выявлено не было. На борту находилось семь членов экипажа и 102 пассажира. Пострадавших нет», — сообщили на официальном сайте авиаперевозчика. Сейчас проводится оценка технического состояния лайнера. Пассажиров рейса 6В — 9532 разместили в гостиницы и обеспечили всем необходимым. «Резервный борт запланирован на 14.00 по местному времени», — сообщили в компании.

Ранее Ространснадзор постановил приостановить эксплуатацию самолетов Ан-148, которые находились в авиапарках российских компаний, напоминает «Федеральное агентство новостей». Такая мера связана с расследованием причин трагедии, случившейся 11 февраля в Подмосковье, когда разбился Ан-148 «Саратовских авиалиний». В результате крушения лайнера погиб 71 человек.

Иван Шестак
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