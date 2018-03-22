Путин выступит с обращением к россиянам 23 марта

18:33 22 марта 2018 0

Президент часто говорит о рывке, который будет направлять Россию вперед при любых обстоятельствах Фото: Владимир Андреев © URA.RU

В пятницу, 23 марта, президент России Владимир Путин выступит с обращением к гражданам. В частности, глава государства поблагодарит избирателей за участие в выборах.

Путин также призовет россиян к единству и к тому, чтобы всей страной совершить мощный технологический рывок, сообщает «Дождь» со ссылкой на источники, близкие к Кремлю. По информации телеканала, обращение российского лидера уже записано, это подтвердил и федеральный чиновник.

Ранее Владимир Путин на встрече с доверенными лицами говорил о технологическом скачке, к которому следует подготовить Россию. «Мы должны обеспечить такой рывок, придать такую динамику, чтобы после того, как эти будущие шесть лет пройдут, набранный темп, инерция движения были такими мощными, чтобы Россия все равно шла вперед», — цитировало президента «URA.RU».