{{userService.getUserParam('notifications_count')}} {{ userService.getUserParam('notifications_count')+1 }}
Выйти
Войти
Новости приходят чаще, чем вам хотелось бы, а поводы не интересны?
настроить уведомления
URA.RU готово сообщать вам новости, на каком бы сайте вы ни находились
подписаться на уведомления
у вас {{ userService.getUserParam('notifications_count') }} новых уведомления
Вы не зарегистрированы. Войдите в свой профиль, чтобы использовать уведомления в полную силу
Редактировать подписки
Редактирование подписок
Комментарии
Авторы
Сюжеты
отписаться
отписаться
отписаться
{{userService.settingsPanel.errors.form}}
{{userService.settingsPanel.errors.name}}
{{userService.settingsPanel.errors.new_password}}
URA.RU готово сообщать вам новости, на каком бы сайте вы ни находились
Но в Думу он может вернуться
Подписаться
Не подписываться
Москва
прогноз на 7 дней
Доллар 56,84
Динамика за 2 недели
Евро 70,31
Динамика за 2 недели
Подпишись на URA.RU:
Чтобы подписаться на рассылку, укажите свой e-mail
{{userService.email_subscribe.errors.email}}
{{userService.email_subscribe.msg}}
22 марта 2018
21 марта 2018
20:42  22 марта 2018 0

Пермякам вместо детских лекарств выдают бумагу. ФОТО

Аптека, клипарт. Москва, зеленый крест, аптека
В Перми поход в аптеку за льготным лекарством не всегда приносит результатФото: Владимир Андреев © URA.RU

Жители Перми столкнулись с отсутствием в аптеках льготных препаратов. Как стало известно «URA.RU», лекарства вынуждены ждать в том числе и дети. В редакцию агентства обратилась жительница Перми (имя она просила не указывать) и рассказала, что у нее возникли проблемы с получением льготного препарата для маленького ребенка. Врач выписал младенцу сироп «Мальтофер», направил в льготную аптеку сети «Пермфармация» и сразу записал на анализы. Однако препарата в аптеке не оказалось. У женщины взяли рецепт, но вместо сиропа выдали расписку и сказали ждать звонка.

Это та самая расписка. Звонка пришлось ждать пять дней
Фото предоставлено читателем

«Мне не сообщили, когда точно выдадут препарат. Причины отсутствия не объяснили. Никаких извинений — все как в порядке вещей. Мне позвонили только на шестой день! И как в таких условиях лечиться в Перми? Не могут обеспечить препаратами даже детей. Все делается для того, чтобы люди покупали медикаменты за свой счет», — говорит пермячка.

Расписка выдана ООО «Аптеки «Будь здоров!», оно входит в «Пермфармацию» — большую сеть аптек, которая является одним из крупнейших подрядчиков министерства здравоохранения Пермского края. Зачастую «Пермфармацию» связывают с командой спикера Заксобрания Валерия Сухих.

В ООО «Аптеки «Будь здоров!» подтвердили, что возможны случаи, когда льготных медикаментов нет в аптеке. Тогда выдается расписка, препарат заказывают на складе. Срок ожидания может составить до 10 дней. Но аптека является только пунктом отпуска медикаментов, а собственник льготных лекарств — минздрав Прикамья. Если препарата вдруг не окажется на складе, то аптека уже ничем помочь не сможет.

Новость по теме
Пермяки напуганы невозможностью купить лекарство без рецепта

В пресс-службе минздрава пояснили, что в случае временного отсутствия необходимых лекарственных препаратов аптечное учреждение организует «отсроченное обслуживание». При поступлении препарата пациента приглашают для его получения. Такая норма обслуживания утверждена прошлогодним приказом Минздрава РФ. Однако в ведомстве не объяснили, почему отсутствовал сироп «Мальтофер», который ребенку пришлось ждать пять дней.

Собеседник агентства в медицинском сообществе рассказал, что «отсроченное обслуживание» — это не системная ситуация для Пермского края. Но случаи, когда пациентам приходится «побегать» по аптекам, возникают довольно часто. Нередко отсутствующий препарат заменяют аналогом, а порой курс лечения может вообще сорваться или приостановиться.

Стефан Савелли
© Служба новостей «URA.RU»
Версия для печати {{item.comments_count}} {{ item.type=='news' ? 'Новость' : 'Статья' }} из сюжета: {{ item.story.title }}

{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
прочитать статью полностью
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Ссылки по теме
из сюжета
{{item.story_prev.date}}
ПРЕДЫДУЩАЯ НОВОСТЬ СЮЖЕТА
{{item.story_next.date}}
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ СЮЖЕТА
Система Orphus
Загрузка...
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Ссылки по теме
другие новости сюжета
{{item_print.story_prev.date}}
{{item_print.story_next.date}}
Разрешить уведомления Подписаться на рассылку Присоединиться к Telegram Уведомления во Вконтакте
Сегодня в СМИ
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров