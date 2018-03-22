Жители Перми столкнулись с отсутствием в аптеках льготных препаратов. Как стало известно «URA.RU», лекарства вынуждены ждать в том числе и дети. В редакцию агентства обратилась жительница Перми (имя она просила не указывать) и рассказала, что у нее возникли проблемы с получением льготного препарата для маленького ребенка. Врач выписал младенцу сироп «Мальтофер», направил в льготную аптеку сети «Пермфармация» и сразу записал на анализы. Однако препарата в аптеке не оказалось. У женщины взяли рецепт, но вместо сиропа выдали расписку и сказали ждать звонка.
«Мне не сообщили, когда точно выдадут препарат. Причины отсутствия не объяснили. Никаких извинений — все как в порядке вещей. Мне позвонили только на шестой день! И как в таких условиях лечиться в Перми? Не могут обеспечить препаратами даже детей. Все делается для того, чтобы люди покупали медикаменты за свой счет», — говорит пермячка.
Расписка выдана ООО «Аптеки «Будь здоров!», оно входит в «Пермфармацию» — большую сеть аптек, которая является одним из крупнейших подрядчиков министерства здравоохранения Пермского края. Зачастую «Пермфармацию» связывают с командой спикера Заксобрания Валерия Сухих.
В ООО «Аптеки «Будь здоров!» подтвердили, что возможны случаи, когда льготных медикаментов нет в аптеке. Тогда выдается расписка, препарат заказывают на складе. Срок ожидания может составить до 10 дней. Но аптека является только пунктом отпуска медикаментов, а собственник льготных лекарств — минздрав Прикамья. Если препарата вдруг не окажется на складе, то аптека уже ничем помочь не сможет.
В пресс-службе минздрава пояснили, что в случае временного отсутствия необходимых лекарственных препаратов аптечное учреждение организует «отсроченное обслуживание». При поступлении препарата пациента приглашают для его получения. Такая норма обслуживания утверждена прошлогодним приказом Минздрава РФ. Однако в ведомстве не объяснили, почему отсутствовал сироп «Мальтофер», который ребенку пришлось ждать пять дней.
Собеседник агентства в медицинском сообществе рассказал, что «отсроченное обслуживание» — это не системная ситуация для Пермского края. Но случаи, когда пациентам приходится «побегать» по аптекам, возникают довольно часто. Нередко отсутствующий препарат заменяют аналогом, а порой курс лечения может вообще сорваться или приостановиться.