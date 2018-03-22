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22 марта 2018
22:53  22 марта 2018 1

Сотни екатеринбуржцев «обняли» телебашню перед сносом. «Не взрывай!» ФОТО

Екатеринбуржцы
Снос самого известного недостроя в Екатеринбурге запланирован на 24 мартаФото: Владимир Жабриков © URA.RU
новость из сюжета:
Снос телебашни в Екатеринбурге
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В Екатеринбурге несколько сотен человек 22 марта приняли участие в акции «Спасем телебашню». Жители города, взявшись за руки, попытались «обнять» известный городской недострой, чтобы «защитить» его от сноса, намеченного на 24 марта.

Несмотря на сильный снегопад, к телебашне пришли и молодые люди, и семьи с детьми, и люди старшего возраста. В числе участников акции были и известные в городе личности. Так, на защиту телебашни вышли мэр Екатеринбурга Евгений Ройзман, политолог Федор Крашенинников, журналист Максим Путинцев, юрист Иван Волков, депутаты Екатеринбургской гордумы Олег Хабибуллин, Константин Киселев и Эдуард Мансуров, глава екатеринбуржского штаба Алексея Навального Виктор Бармин, члены Общественной палаты Екатеринбурга Алексей Беззуб и Екатерина Петрова, общественник Дмитрий Москвин. Также в акции приняли участие журналисты «Эха Москвы» Александр Плющев и Татьяна Фельгенгауэр, которые сегодня прилетели в уральскую столицу.

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Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Организаторы заранее просили всех участников не брать с собой плакаты, транспаранты и колющие предметы. Только одна женщина достала плакат, но после общения с полицией убрала его.

Колонна участников с лентой-триколором в руках поделилась на две части: одни пошли от ЖК «Артек» по улице Степана Разина и свернули на Декабристов. Другие — по улице Народной Воли в сторону реки. Всего горожанам удалось растянуть один километр ленты. Затем они столкнулись с огромными сугробами и вернулись назад, где запустили в небо белые и голубые шары и прокричали «Не взрывай!», «Спасем башню!».

Ольга Кулакова
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