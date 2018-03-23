Памфилова подсчитала, сколько нужно времени на просмотр всех видеотрансляций с президентских выборов

01:13 23 марта 2018 0

По словам Эллы Памфиловой, на избирательных участках в день выборов за процессом следили около полумиллиона человек Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Глава Центризбиркома России Элла Памфилова рассказала, времени необходимо на последовательный просмотр всех видеозаписей с избирательных участков в день выборов президента РФ 18 марта. По словам главы ЦИК, если бы такая задача стояла, то один человек потратил бы на это не менее 137 лет.

Элла Памфилова подчеркнула: непосредственно на избирательных участках в день выборов за процессом голосования следили около полумиллиона человек. «Параллельно за процессом голосования наблюдали посредством портала Ростелекома два миллиона уникальных пользователей… Пики, когда одновременно заходили, достигали 330 тысяч человек», — цитирует слова Памфиловой «Федеральное агентство новостей».

По ее словам, интернет-портал с видеотрансляциями с избирательных участков не давал сбоев, несмотря на большой наплыв пользователей. Также она добавила, что общая сумма записей составляет один миллион двести тысяч часов, если просматривать каждую поочередно, то на это понадобится 137 лет.