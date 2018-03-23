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23 марта 2018
22 марта 2018
07:34  23 марта 2018 0

Евросоюз отзывает посла в России из-за отравления Скрипаля

Клипарт. Греция. Крит., флаг евросоюза
Делегацию ЕС в России возглавляет Маркус ЭдерерФото: Александр Елизаров © URA.RU
новость из сюжета:
Отношения России и Британии после отравления Скрипаля
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Евросоюз отзывает из России своего посла в связи с делом об отравлении бывшего сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля. Решение об отзыве посла было принято на саммите глав государств ЕС.

«Его отозвали на консультации», — сообщил Reuters источник в дипломатических кругах. Диппредставительство Европейского союза в РФ возглавляет немецкий дипломат Маркус Эдерер. Он был назначен в мае 2017 года.

Ранее глава ЕС Дональд Туск озвучил также и решение глав стран Евросоюза по делу Скрипаля. По его словам, все участники саммита пришли к выводу о виновности России, поскольку «другого правдоподобного объяснения нет».

Напомним, 4 марта экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочь Юлию нашли в бессознательном состоянии в Солсбери. Британские власти обвинили Россию в причастности к инциденту, а также объявили о высылке 23 российских дипломатов. Российская сторона полностью отрицает свою причастность к инциденту.

Игорь Чукреев
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