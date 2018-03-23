09:23 23 марта 2018 0

Инцидентом с автомобилем не будут заниматься в ГИБДД ФОТО: «Типичный Челябинск», «ВКонтакте»

В соцсетях челябинцы обсуждают перевернутый автомобиль на дне городского карьера. Вероятно, машину марки «Жигули» со скалы сбросили хозяева.

Фото автомобиля, упавшего в карьер, выложили в группе «Типичный Челябинск». На снимке покореженные «жигули» лежат колесами вверх. Автор снимка рассказал, что видел, как двое человек скинули машину в Каменный карьер городского бора. «Скинули, посмеялись и убежали», — пишет очевидец.

Подписчики не увидели в поступке автолюбителя ничего смешного, их возмутило плохое воспитание молодежи и опасность брошенной техники для экологии. «Тупое поколение и дурацкое воспитание»; «Блокбастер прям, машину жаль»; «Видела уже эту машину. Они ее сначала просто раздолбать хотели»; «Никто не думает, что в перевернутом состоянии из двигателя, коробки, моста масло в воду потечет и загрязнение воды получится!», — удивляются подписчики паблика. Впрочем, некоторые из них замечают: «А почему бы и нет?»

В ГИБДД Челябинской области пояснили агентству, что брошенные машины их не интересуют, ими занимаются участковые. Что касается конкретного случая, то скорее этим водителем должен заниматься психолог, предположил в разговоре с «URA.RU» пресс-секретарь главка Виктор Хайрулин. «Сейчас же весна, обострение, лишь бы другие участники дорожного движения не пострадали. Хозяин может свою машину топориком побить, молотком расхлестать, если он сам ее бросил. Если имущественных претензий ни у кого нет, нет криминала, то нам неинтересна эта машина», — отметил представитель госавтоинспекции.