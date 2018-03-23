В правительстве Тюменской области — новое назначение

11:29 23 марта 2018 0

Николай Пуртов возглавил областной департамент Фото: с сайта atmr.ru

В тюменском правительстве новое назначение. Директора обрел региональный департамент лесного комплекса. Согласно информации с официального сайта правительства области, им стал Николай Пуртов, который ранее занимал должность замглавы Тюменского района.

Там он курировал, в частности, вопросы экономического развития, инвестиций и муниципальных закупок. Приказ о назначении губернатор области Владимир Якушев подписал сегодня, 23 марта. Прежний директор департамента лесного комплекса Владимир Артановский был уволен в октябре прошлого года.

Источник в администрации Тюменского района рассказал корреспонденту «URA.RU», что Николай Пуртов считался среди коллег очень компетентным топ-менеджером. «У него соответствующая специализация, три года он был замом Езикеевой (Ольга Езикеева возглавляла „Инвестиционное агентство Тюменской области“, — ред.). Очень компетентный, постоянно развивается, не стоит на месте», — отметил источник, добавив, что коллеги Николая Пуртова желают ему удачи на новом месте и надеются на плодотворное сотрудничество.

Николаю Пуртову в этом году исполнится 44 года, он родился в в Уватском районе Тюменской области. В 2000 году окончил Тюменский государственный университет по специальности «Юриспруденция», квалификация «Юрист»; в 2005 году в ГОУ «Академия народного хозяйства при правительстве Российской Федерации» получил дополнительное к высшему образование «Мастер делового администрирования». В 1991 году работал кузнецом в Ханты-Мансийском АТП, затем — секретарем судебного заседания суда ХМАО, юристом в коммерческой фирме, исполнительным директором ООО «Управляющая компания «Лекс», затем — гендиректором ООО «ЛексГрупп менеджмент». С 2013 по 2016 — заместитель генерального директора Фонд «Инвестиционное агентство Тюменской области», замглавы Тюменского района Пуртов стал в ноябре 2016 года.