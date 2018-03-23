Уральский завод сэкономил за год один миллиард рублей

Магнитогорскому металлургическому комбинату в 2017 году удалось сэкономить порядка одного миллиарда рублей благодаря проекту по повышению энергоэффективности производста. Программа была запущена в 2016 году, сообщили в пресс-службе ММК.
За прошлый год предприятие проработало 807 энергоэффективных идей. Эффект от их внедрения достиг 26 млн рублей. Кроме того, промпредприятие запустило малобюджетные и высокоэффективные проекты в области энергоэффективности, имеющие малый срок окупаемости. В 2017 году было реализовано 25 таких проектов с суммарным экономическим эффектом 714 млн рублей.
Также на комбинате произвели замену потолочного освещения прокатных цехов (эффект за 2017 год составил 47 млн рублей) и внедрили автоматизированный комплекс управления приводами дымососов (эффект за год — 68 млн рублей).
Отметим, программа «Платформа энергоменеджмента» заработала на предприятии с 2016 года. Благодаря ей комбинат стал победителем всероссийского конкурса реализованных проектов в области энергосбережения и повышения энергоэффективности ENES-2016 в номинации «Эффективная система управления в области энергосбережения и повышения энергоэффективности на промышленном предприятии».