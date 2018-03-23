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23 марта 2018
22 марта 2018
Главные новости Челябинской области
13:12  23 марта 2018 0

Уральский завод сэкономил за год один миллиард рублей

Программу по энергосбережению на комбинате запустили в 2016 годуФото: Пресс-служба ММК

Магнитогорскому металлургическому комбинату в 2017 году удалось сэкономить порядка одного миллиарда рублей благодаря проекту по повышению энергоэффективности производста. Программа была запущена в 2016 году, сообщили в пресс-службе ММК.

За прошлый год предприятие проработало 807 энергоэффективных идей. Эффект от их внедрения достиг 26 млн рублей. Кроме того, промпредприятие запустило малобюджетные и высокоэффективные проекты в области энергоэффективности, имеющие малый срок окупаемости. В 2017 году было реализовано 25 таких проектов с суммарным экономическим эффектом 714 млн рублей.

Также на комбинате произвели замену потолочного освещения прокатных цехов (эффект за 2017 год составил 47 млн рублей) и внедрили автоматизированный комплекс управления приводами дымососов (эффект за год — 68 млн рублей).

Отметим, программа «Платформа энергоменеджмента» заработала на предприятии с 2016 года. Благодаря ей комбинат стал победителем всероссийского конкурса реализованных проектов в области энергосбережения и повышения энергоэффективности ENES-2016 в номинации «Эффективная система управления в области энергосбережения и повышения энергоэффективности на промышленном предприятии».

Александр Пономарев
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