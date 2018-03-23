Энергетики в Кургане проведут уроки для клиентов

Компания «СУЭНКО» снова проведет семинар по технологическому присоединению для потребителей — физических лиц. Очередное занятие состоится 28 марта, сообщили в пресс-службе компании.
Специалисты компании расскажут о всех этапах техприсоединения, технических условиях, которые нужно выполнить для заключения договора, а также необходимых документах. Участники семинара смогут узнать и о возможностях онлайн-сервисов корпоративного сайта suenco.ru. Речь идет о подаче заявки на техприсоединение через сайт и специальных калькуляторах, позволяющих рассчитать необходимую мощность и плату за техприсоединение.
Представители СУЭНКО также ответят на вопросы заявителей и дадут разъяснения по каким-либо нестандартным ситуациям. Встреча начнется 28 марта, в 14:00, в центре обслуживания клиентов в Кургане (ул. Невежина, 3).