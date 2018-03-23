На уральском предприятии погиб рабочий

На Магнитогорском металлургическом комбинате в ходе монтажа оборудования погиб 30-летний слесарь Андрей Климов. СК РФ по Челябинской области проводит проверку.
По данным следствия, несчастный случай произошел вечером 22 марта. Пострадавший был госпитализирован, но спасти его не удалось. «По предварительной информации, рабочий получил смертельную травму при монтаже оборудования, когда лопнул трос подъемного механизма», — говорится в сообщении надзорного ведомства.
Как уточнил представитель промпредприятия в беседе с «URA.RU», слесарь-ремонтник кустового ремонтно-механического цеха №1 ООО «Объединенная сервисная компания занимался ремонтом дробильно-фрезерной машины вагоноопрокидывателя, когда лопнул трос. «Он получил травмы, несовместимые с жизнью. Созданная комиссия проводит расследование», — пояснил представитель ММК.
Сотрудники промпредприятия пишут в социальных сетях, что у Андрея Климова остались двое маленьких детей. В Сети объявлен сбор денег для семьи погибшего работника.