{{userService.getUserParam('notifications_count')}} {{ userService.getUserParam('notifications_count')+1 }}
Выйти
Войти
Новости приходят чаще, чем вам хотелось бы, а поводы не интересны?
настроить уведомления
URA.RU готово сообщать вам новости, на каком бы сайте вы ни находились
подписаться на уведомления
у вас {{ userService.getUserParam('notifications_count') }} новых уведомления
Вы не зарегистрированы. Войдите в свой профиль, чтобы использовать уведомления в полную силу
Редактировать подписки
Редактирование подписок
Комментарии
Авторы
Сюжеты
отписаться
отписаться
отписаться
{{userService.settingsPanel.errors.form}}
{{userService.settingsPanel.errors.name}}
{{userService.settingsPanel.errors.new_password}}
URA.RU готово сообщать вам новости, на каком бы сайте вы ни находились
Но в Думу он может вернуться
Подписаться
Не подписываться
Москва
прогноз на 7 дней
Доллар 57,11
Динамика за 2 недели
Евро 70,43
Динамика за 2 недели
Подпишись на URA.RU:
Чтобы подписаться на рассылку, укажите свой e-mail
{{userService.email_subscribe.errors.email}}
{{userService.email_subscribe.msg}}
23 марта 2018
22 марта 2018
17:29  23 марта 2018 0

На уральском предприятии погиб рабочий

ММК. 85 лет. Магнитогорск, рабочие, ммк, производство, домна
Андрею Климову было 30 лет. У него остались двое маленьких детейФото: Илья Московец © URA.RU

На Магнитогорском металлургическом комбинате в ходе монтажа оборудования погиб 30-летний слесарь Андрей Климов. СК РФ по Челябинской области проводит проверку.

По данным следствия, несчастный случай произошел вечером 22 марта. Пострадавший был госпитализирован, но спасти его не удалось. «По предварительной информации, рабочий получил смертельную травму при монтаже оборудования, когда лопнул трос подъемного механизма», — говорится в сообщении надзорного ведомства.

Как уточнил представитель промпредприятия в беседе с «URA.RU», слесарь-ремонтник кустового ремонтно-механического цеха №1 ООО «Объединенная сервисная компания занимался ремонтом дробильно-фрезерной машины вагоноопрокидывателя, когда лопнул трос. «Он получил травмы, несовместимые с жизнью. Созданная комиссия проводит расследование», — пояснил представитель ММК.

Сотрудники промпредприятия пишут в социальных сетях, что у Андрея Климова остались двое маленьких детей. В Сети объявлен сбор денег для семьи погибшего работника.

Александр Пономарев
© Служба новостей «URA.RU»
Версия для печати {{item.comments_count}} {{ item.type=='news' ? 'Новость' : 'Статья' }} из сюжета: {{ item.story.title }}

{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
прочитать статью полностью
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Ссылки по теме
из сюжета
{{item.story_prev.date}}
ПРЕДЫДУЩАЯ НОВОСТЬ СЮЖЕТА
{{item.story_next.date}}
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ СЮЖЕТА
Система Orphus
Загрузка...
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Ссылки по теме
другие новости сюжета
{{item_print.story_prev.date}}
{{item_print.story_next.date}}
Разрешить уведомления Подписаться на рассылку Присоединиться к Telegram Уведомления во Вконтакте
Сегодня в СМИ
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров