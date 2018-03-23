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23 марта 2018
Главные новости Москвы
19:43  23 марта 2018 0

Глава Волоколамского района отправлен в отставку из-за ядовитой свалки, отравившей детей

Проверка ОНФ и Общественной палатой Тюменской области полигона твердых бытовых отходов на Велижанском тракте. Тюмень, экология, мусоровоз, отходы, полигон ТБО, мусор, свалка
Гигантская свалка не дает покоя местным жителямФото: Николай Бастриков © URA.RU

Глава Волоколамского района Подмосковья Евгений Гаврилов отправлен в отставку из-за ситуации вокруг мусорного полигона «Ядрово». Об этом сообщает пресс-служба губернатора Московской области Андрея Воробьева.

«Муниципалитет возглавит один из наиболее эффективных руководителей органов местного самоуправления Московской области Андрей Вихарев», — цитирует заявление пресс-службы телеканал 360. Гаврилов занимал этот пост четыре года — с апреля 2014 года.

Напомним, что 21 марта на полигоне «Ядрово» произошел выброс, в результате которого у десятков детей начались проблемы со здоровьем. Позже медики не нашли связи между состоянием школьников и работой свалки. Несмотря на это ситуацию взял под личный контроль губернатор Московской области. В Волоколамске создан ситуационный штаб, контролирующий работу полигона.

Сергей Макеев
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