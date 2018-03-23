Глава Волоколамского района отправлен в отставку из-за ядовитой свалки, отравившей детей

Глава Волоколамского района Подмосковья Евгений Гаврилов отправлен в отставку из-за ситуации вокруг мусорного полигона «Ядрово». Об этом сообщает пресс-служба губернатора Московской области Андрея Воробьева.
«Муниципалитет возглавит один из наиболее эффективных руководителей органов местного самоуправления Московской области Андрей Вихарев», — цитирует заявление пресс-службы телеканал 360. Гаврилов занимал этот пост четыре года — с апреля 2014 года.
Напомним, что 21 марта на полигоне «Ядрово» произошел выброс, в результате которого у десятков детей начались проблемы со здоровьем. Позже медики не нашли связи между состоянием школьников и работой свалки. Несмотря на это ситуацию взял под личный контроль губернатор Московской области. В Волоколамске создан ситуационный штаб, контролирующий работу полигона.