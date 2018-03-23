Двоюродного племянника Путина избрали топ-менеджером «Газпрома»

Совет директоров «Газпрома» единогласно проголосовал за назначение Михаила Путина заместителем председателя правления компании. Его избрали на пять лет. Голосование было заочным. Михаил Путин будет отвечать за хозяйственное и материально-техническое обеспечение «Газпрома».
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков подтвердил, что зампред правления «СОГАЗа» Михаил Путин является дальним родственником главы государства, пишет ТАСС. Песков указал, что они не общаются.
Ранее «URA.RU» писало, что в правлении «Газпрома» была только одна вакансия. Место стало вакантным после того, как в декабре 2017 года скончался заместитель председателя правления «Газпрома» по хозяйственной части Александр Козлов. После этого компания не объявляла, что эта позиция замещена.
Михаил Путин родился в 1967 году в Иваново. Окончил Ивановский государственный медицинский институт им. А.С. Бубнова и Государственную академию управления им. С. Орджоникидзе, кандидат медицинских наук. В 1999—2000 годах — замгенерального директора ГУП РО «Медтехснаб» Минздрава РФ. С 2000 по 2004 годы занимал руководящие должности в Минздраве РФ. В 2004—2007 годы занимал должность начальника медицинского управления ОАО «Газпром», с 2007 года — зампредседателя правления ОАО «СОГАЗ», крупнейшим акционером и клиентом которого является группа компаний «Газпром».