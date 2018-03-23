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23 марта 2018
Главные новости Москвы
21:21  23 марта 2018 1

Двоюродного племянника Путина избрали топ-менеджером «Газпрома»

В «Газпроме» назначили своего ПутинаФото: официальный сайт ОАО «СОГАЗ»

Совет директоров «Газпрома» единогласно проголосовал за назначение Михаила Путина заместителем председателя правления компании. Его избрали на пять лет. Голосование было заочным. Михаил Путин будет отвечать за хозяйственное и материально-техническое обеспечение «Газпрома».

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков подтвердил, что зампред правления «СОГАЗа» Михаил Путин является дальним родственником главы государства, пишет ТАСС. Песков указал, что они не общаются.

Ранее «URA.RU» писало, что в правлении «Газпрома» была только одна вакансия. Место стало вакантным после того, как в декабре 2017 года скончался заместитель председателя правления «Газпрома» по хозяйственной части Александр Козлов. После этого компания не объявляла, что эта позиция замещена.

Михаил Путин родился в 1967 году в Иваново. Окончил Ивановский государственный медицинский институт им. А.С. Бубнова и Государственную академию управления им. С. Орджоникидзе, кандидат медицинских наук. В 1999—2000 годах — замгенерального директора ГУП РО «Медтехснаб» Минздрава РФ. С 2000 по 2004 годы занимал руководящие должности в Минздраве РФ. В 2004—2007 годы занимал должность начальника медицинского управления ОАО «Газпром», с 2007 года — зампредседателя правления ОАО «СОГАЗ», крупнейшим акционером и клиентом которого является группа компаний «Газпром».

Ольга Кулакова
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