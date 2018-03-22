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22 марта 2018
13:51  22 марта 2018 1

Двоюродного племянника Путина могут включить в состав правления «Газпрома»

Отправка первой партии сжиженного природного газа автотранспортом из России в Казахстан. Екатеринбург, газ, газпром трансгаз екатеринбург, комплекс по производству спг
В госкомпании рассматривают претендентов на вакантную должностьФото: Владимир Жабриков © URA.RU

Зампред правления «СОГАЗа» Михаил Путин может войти в состав правления ПАО «Газпром». Вопрос «О М. Е. Путине» в настоящее время рассматривает совет директоров компании.

Об этом пишет «Интерфакс» со ссылкой на сообщения газового концерна на ленте раскрытия. Неизвестно, какую должность может занять Михаил Путин. При этом известно только об одной вакансии в правлении: стала вакантна после того, как в декабре 2017 года скончался заместитель председателя правления «Газпрома» по хозяйственной части Александр Козлов. После этого компания не делала объявлений о том, что эта позиция замещена.

Михаил Путин является двоюродным племянником Владимира Путина. Он родился в Иваново в 1967 году, окончил Ивановский государственный медицинский институт и Государственную академию управления им. С. Орджоникидзе, кандидат медицинских наук. В прошлом работал заместителем генерального директора ФГУП «Медтехснаб» Минздрава РФ, замначальника управления фармацевтической деятельности, обеспечения лекарственными средствами и медицинскими изделиями минздрава, руководителем департамента экономического развития здравоохранения, управления финансами и материальными ресурсами.

Игорь Чукреев
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