Стало известно, кто сменит Табакова на посту руководителя МХТ имени Чехова

Сергей Женовач станет художественным руководителем МХТ имени Чехова, пишет газета «Коммерсантъ» со ссылкой на свои источники. На этом посту он сменит Олега Табакова, который недавно ушел из жизни.
Сейчас Женовач работает художественным руководителем созданной им «Студии театрального искусства», также он руководил Краснодарским молодежным любительским театром. В 1988 году закончил режиссерский факультет ГИТИСа. Женовач является заслуженным деятелем искусств РФ, а также лауреатом Государственной премии РФ.
Худрук и директор МХТ Олег Табаков скончался 12 марта на 83-м году жизни после тяжелой продолжительной болезни. Свои последние спектакли Табаков играл, сидя в инвалидном кресле, так как по состоянию здоровья уже не мог стоять, напоминает «Русская планета». Однако зал всегда был полон, когда мастер выходил на сцену.