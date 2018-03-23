Стало известно, кто сменит Табакова на посту руководителя МХТ имени Чехова

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Из-за Слуцкого в ГД хотят сдать мандаты. Комаровой прочат третий срок. Референдум о сносе ТВ-башни пройдет после взрыва

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