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Главные новости Пермского края
19:25  24 марта 2018 0

Пермская семья много лет держала в рабстве чужого ребенка

Законодательное собрание Пермского края. Пленарное заседание 15 декабря 2016. Пермь, миков
Омбудсмен считает положение девушки рабствомФото: Алексей Глазырин © URA.RU

Прикамский омбудсмен Павел Миков рассказал о девушке, которую много лет эксплуатировала пермская семья. Миков потребовал от правоохранительных органов разобраться в ситуации.

На сайте уполномоченного по правам человека в Пермском крае Павла Микова появилась информация о том, что в течение многих лет одна пермская семья использовала девушку в качестве бесплатной рабочей силы. Девушка еще ребенком была найдена и устроена в семью, где ее использовали в качестве бесплатной рабочей силы. «Много лет назад мать заявителя, найдя ребенка, отдала его в семью своей дочери, и та эксплуатировала его в хозяйстве и не предпринимала столько лет никаких мер по установлению ее личности, оформлению опеки и так далее», — говорится на сайте омбудсмена.

Миков обращает внимание на то, что девушку били. При обращении в аппарат Уполномоченного по правам человека ей была не только оказана юридическая поддержка, но и предложена медицинская помощь. Однако у врача девушка так и не появилась. «Считаю, что правоохранительные органы должны дать оценку содержанию продолжительное время ребенка в ситуации, которую по сути можно сравнить с рабством», — заявил омбудсмен.

Виктор Жуков
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