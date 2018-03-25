Защитой детей от вредной информации займется Минкульт

В российском правительстве подготовили поправки к закону о защите детей от нежелательной информации. Как следует из документа, внесенного кабмином на рассмотрение Госдумы, следить за соблюдением законодательства предстоит подчиненным Владимира Мединского.
Как сообщает РИА Новости со ссылкой на текст пояснительной записки к законопроекту, необходимо оперативное реагирование на обращения граждан о возможных нарушениях законодательства, защищающего несовершеннолетних. Такое оперативное реагирование Минкульта РФ «возможно в рамках составления протоколов о соответствующих правонарушениях с последующим направлением материалов в суд», говорится в документе.
На данный момент Минкульт такими полномочиями не обладает, хотя жалобы на нарушения поступают именно туда.
Напомним, федеральный закон «О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию» был принят в 2010 году и с тех пор в него несколько раз вносились правки. В действующей редакции Закон запрещает распространение информации без обозначения возрастной категории. Несовершеннолетним, как следует из законодательства запрещается просмотр контента, побуждающего к суициду или причинению вреда здоровью, употреблению алкоголя, наркотиков и других одурманивающих веществ, оправдывающего жестокость и насилие, а также противоправное поведение либо вызывающего отрицание традиционных и семейных ценностей. Под запрет попадает и продукция порнографического содержания.