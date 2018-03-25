{{userService.getUserParam('notifications_count')}} {{ userService.getUserParam('notifications_count')+1 }}
Выйти
Войти
Новости приходят чаще, чем вам хотелось бы, а поводы не интересны?
настроить уведомления
URA.RU готово сообщать вам новости, на каком бы сайте вы ни находились
подписаться на уведомления
у вас {{ userService.getUserParam('notifications_count') }} новых уведомления
Вы не зарегистрированы. Войдите в свой профиль, чтобы использовать уведомления в полную силу
Редактировать подписки
Редактирование подписок
Комментарии
Авторы
Сюжеты
отписаться
отписаться
отписаться
{{userService.settingsPanel.errors.form}}
{{userService.settingsPanel.errors.name}}
{{userService.settingsPanel.errors.new_password}}
URA.RU готово сообщать вам новости, на каком бы сайте вы ни находились
Как это было: свежие фото и видео
Подписаться
Не подписываться
Москва
прогноз на 7 дней
Доллар 57,11
Динамика за 2 недели
Евро 70,43
Динамика за 2 недели
Подпишись на URA.RU:
Чтобы подписаться на рассылку, укажите свой e-mail
{{userService.email_subscribe.errors.email}}
{{userService.email_subscribe.msg}}
25 марта 2018
24 марта 2018
13:52  25 марта 2018 0

Девочка-мем собирается посадить на свалке в Волоколамске розы

Новый полигон ТБО заработает в Волоколамске 14 апреляФото: телеканал 360

Юная звезда Сети из Волоколамска собирается разбить на месте проблемного полигона ТБО «Ядрово» сад. Как рассказала школьница телеканалу 360, в ходе осмотра свалки она договорилась с заместителем министра экологии Московской области Михаилом Сылкой, что посадит там розы.

Пятиклассницу, которая стала звездой Рунета после митинга жителей Волоколамска против свалки (журналисты запечатлели, как девочка сделала угрожающий жест в адрес губернатора области), включили в инициативную группу по решению проблем полигона. Как ранее писало «URA.RU», сегодня девочка вместе со взрослыми побывала на свалке и ознакомилась с планом ее рекультивации. Жителям показали, как бульдозеры засыпают старую площадку землей, как контролируют ввозимый мусор, какие работы ведутся на новой площадке полигона — она начнет действовать 14 апреля.

Школьница поспешила успокоить земляков: «Не переживайте, мне пообещали, что скоро ее [свалку] закроют и там будет красивый сад».

Пока на полигоне ведутся работы по его окончательной подготовке к процессу дегазации. За подвозом мусора следит передвижная станция видеофиксации, передает телеканал 360.

Наталья Володина
© Служба новостей «URA.RU»
Версия для печати {{item.comments_count}} {{ item.type=='news' ? 'Новость' : 'Статья' }} из сюжета: {{ item.story.title }}

{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
прочитать статью полностью
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Ссылки по теме
из сюжета
{{item.story_prev.date}}
ПРЕДЫДУЩАЯ НОВОСТЬ СЮЖЕТА
{{item.story_next.date}}
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ СЮЖЕТА
Система Orphus
Загрузка...
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Ссылки по теме
другие новости сюжета
{{item_print.story_prev.date}}
{{item_print.story_next.date}}
Разрешить уведомления Подписаться на рассылку Присоединиться к Telegram Уведомления во Вконтакте
Сегодня в СМИ
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров