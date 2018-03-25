Девочка-мем собирается посадить на свалке в Волоколамске розы

13:52 25 марта 2018 0

Новый полигон ТБО заработает в Волоколамске 14 апреля Фото: телеканал 360

Юная звезда Сети из Волоколамска собирается разбить на месте проблемного полигона ТБО «Ядрово» сад. Как рассказала школьница телеканалу 360, в ходе осмотра свалки она договорилась с заместителем министра экологии Московской области Михаилом Сылкой, что посадит там розы.

Пятиклассницу, которая стала звездой Рунета после митинга жителей Волоколамска против свалки (журналисты запечатлели, как девочка сделала угрожающий жест в адрес губернатора области), включили в инициативную группу по решению проблем полигона. Как ранее писало «URA.RU», сегодня девочка вместе со взрослыми побывала на свалке и ознакомилась с планом ее рекультивации. Жителям показали, как бульдозеры засыпают старую площадку землей, как контролируют ввозимый мусор, какие работы ведутся на новой площадке полигона — она начнет действовать 14 апреля.

Школьница поспешила успокоить земляков: «Не переживайте, мне пообещали, что скоро ее [свалку] закроют и там будет красивый сад».

Пока на полигоне ведутся работы по его окончательной подготовке к процессу дегазации. За подвозом мусора следит передвижная станция видеофиксации, передает телеканал 360.