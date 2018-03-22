10:01 22 марта 2018 0

Ребенок пригрозил главе Подмосковья ФОТО: скрин с видео

Девочка в розовой куртке из Волоколамска, показавшая губернатору Подмосковья Андрею Воробьеву «жест смерти», прославилась в социальных сетях. Пользователи сравнили ее с героиней сериала «Игра престолов» и предлагают ребенку пойти на выборы.

‍На митинге против мусорного полигона «Ядрово» во время общения главы Подмосковья с журналистами в кадре появилась девочка в розовой куртке. Она встала перед губернатором, указала на него пальцем и провела пальцем по своему горлу, чем восхитила пользователей Twitter. «Таня крутая, будь как Таня»; «Девочку в розовом в губернаторы Подмосковья!»; «Настроение: девочка в розовом», — пишут комментаторы.

В социальных сетях девочку в розовой шапке и курточке назвали чудом, символом русской революции и за несколько часов превратили в мем. Для этого юной участнице стихийной акции хватило «говорящего» выражения лица и одного красноречивого движения рукой в адрес губернатора Московской области Андрея Воробьева, который приехал к больнице, куда были госпитализированы якобы отравленные газом с полигона, и угодил в толпу разъяренных жителей.

Как пояснила мама девочки Татьяна Лозова, в жесте дочери нет агрессивного подтекста. «У нас два кота, они с ними играют, и у них есть определенные танцы, когда они машут руками и делают так по горлу: „Кхыть!“. Тот же самый жест она сделала с ним», — пояснила женщина радиостанции «Говорит Москва».

Напомним, 21 марта в больницы подмосковного Волоколамска с жалобами на головокружение и тошноту обратились 60 школьников, их госпитализировали. Причиной отравления детей мог стать выброс свалочного газа с местного полигона ТБО «Ядрово». Губернатор Подмосковья Воробьев заявил, что медицинские анализы не подтвердили диагноз отравление. В свою очередь Генеральная прокуратура РФ поручила провести проверку по факту отправления людей в Волоколамске.