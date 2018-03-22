{{userService.getUserParam('notifications_count')}} {{ userService.getUserParam('notifications_count')+1 }}
Выйти
Войти
Новости приходят чаще, чем вам хотелось бы, а поводы не интересны?
настроить уведомления
URA.RU готово сообщать вам новости, на каком бы сайте вы ни находились
подписаться на уведомления
у вас {{ userService.getUserParam('notifications_count') }} новых уведомления
Вы не зарегистрированы. Войдите в свой профиль, чтобы использовать уведомления в полную силу
Редактировать подписки
Редактирование подписок
Комментарии
Авторы
Сюжеты
отписаться
отписаться
отписаться
{{userService.settingsPanel.errors.form}}
{{userService.settingsPanel.errors.name}}
{{userService.settingsPanel.errors.new_password}}
URA.RU готово сообщать вам новости, на каком бы сайте вы ни находились
Губернатор Якушев спас своего мэра от поста главы региона
Подписаться
Не подписываться
Москва
прогноз на 7 дней
Доллар 57,50
Динамика за 2 недели
Евро 70,57
Динамика за 2 недели
Подпишись на URA.RU:
Чтобы подписаться на рассылку, укажите свой e-mail
{{userService.email_subscribe.errors.email}}
{{userService.email_subscribe.msg}}
22 марта 2018
10:01  22 марта 2018 0

«Девочка в розовом», показавшая «жест смерти» губернатору Подмосковья, стала героем мемов. ВИДЕО

Ребенок пригрозил главе ПодмосковьяФОТО: скрин с видео

Девочка в розовой куртке из Волоколамска, показавшая губернатору Подмосковья Андрею Воробьеву «жест смерти», прославилась в социальных сетях. Пользователи сравнили ее с героиней сериала «Игра престолов» и предлагают ребенку пойти на выборы.

‍На митинге против мусорного полигона «Ядрово» во время общения главы Подмосковья с журналистами в кадре появилась девочка в розовой куртке. Она встала перед губернатором, указала на него пальцем и провела пальцем по своему горлу, чем восхитила пользователей Twitter. «Таня крутая, будь как Таня»; «Девочку в розовом в губернаторы Подмосковья!»; «Настроение: девочка в розовом», — пишут комментаторы.

В социальных сетях девочку в розовой шапке и курточке назвали чудом, символом русской революции и за несколько часов превратили в мем. Для этого юной участнице стихийной акции хватило «говорящего» выражения лица и одного красноречивого движения рукой в адрес губернатора Московской области Андрея Воробьева, который приехал к больнице, куда были госпитализированы якобы отравленные газом с полигона, и угодил в толпу разъяренных жителей.

Как пояснила мама девочки Татьяна Лозова, в жесте дочери нет агрессивного подтекста. «У нас два кота, они с ними играют, и у них есть определенные танцы, когда они машут руками и делают так по горлу: „Кхыть!“. Тот же самый жест она сделала с ним», — пояснила женщина радиостанции «Говорит Москва».

Напомним, 21 марта в больницы подмосковного Волоколамска с жалобами на головокружение и тошноту обратились 60 школьников, их госпитализировали. Причиной отравления детей мог стать выброс свалочного газа с местного полигона ТБО «Ядрово». Губернатор Подмосковья Воробьев заявил, что медицинские анализы не подтвердили диагноз отравление. В свою очередь Генеральная прокуратура РФ поручила провести проверку по факту отправления людей в Волоколамске.

Наталья Михалева
© Служба новостей «URA.RU»
Версия для печати {{item.comments_count}} {{ item.type=='news' ? 'Новость' : 'Статья' }} из сюжета: {{ item.story.title }}

{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
прочитать статью полностью
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Ссылки по теме
из сюжета
{{item.story_prev.date}}
ПРЕДЫДУЩАЯ НОВОСТЬ СЮЖЕТА
{{item.story_next.date}}
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ СЮЖЕТА
Система Orphus
Загрузка...
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Ссылки по теме
другие новости сюжета
{{item_print.story_prev.date}}
{{item_print.story_next.date}}
Разрешить уведомления Подписаться на рассылку Присоединиться к Telegram Уведомления во Вконтакте
Сегодня в СМИ
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров