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25 марта 2018
24 марта 2018
09:54  25 марта 2018 0

Девочка-мем из Волоколамска вошла в состав инициативной группы по ликвидации ядовитой свалки

В Сети школьницу прозвали мстительницейФото: телеканал 360, скриншот

Пятиклассницу из Волоколамска, которая стала необычайно популярной в Сети после того, как показала угрожающий жест губернатору Московской области, включили в состав инициативной группы по проблеме местной свалки «Ядрово». Теперь она наравне со взрослыми добивается закрытия полигона, ставшего, по словам местных жителей, причиной отравления детей.

Как передает «Ридус» со ссылкой на телеграм-канал «Ядрово. Объективно», представители инициативной группы вместе с новым и. о. главы района Андреем Вихаревым (прежний, Евгений Гаврилов, был отправлен в отставку после митинга жителей) побывали на территории полигона и ознакомились с планом действий по его рекультивации. Вместе со всеми на свалку приехала и девочка-мем.

Чаша терпения горожан переполнилась после того, как 21 марта на «Ядрово» произошел выброс газа. За два дня к медикам обратилось порядка 150 детей. На акцию протеста, устроенную местными жителями, прибыли губернатор Московской области Андрей Воробьев и глава района Евгений Гаврилов. Однако разговора не получилось: митингующие закидали чиновников снежками, а губернатору оторвали капюшон. В центре внимания тогда оказалась десятилетняя школьница. Она, пробившись к губернатору, показала ему угрожающий жест. Когда видеозапись разошлась по Сети, школьницу прозвали мстительницей и сделали героиней множества интернет-мемов. Мама девочки впоследствии заявила, что в жесте ее дочери не было ничего угрожающего. Сама же школьница быстро устала от свалившейся на нее популярности и некоторое время даже пропускала уроки. Девочка заявила журналистам, что просто хочет, чтобы проблему с полигоном решили в кратчайшие сроки.

Наталья Володина
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