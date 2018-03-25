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21:22  25 марта 2018 0

Гордимся! Собкор «URA.RU» получил премию «Журналист года»

Антон Степыгин во время награждения конкурса «Журналист года»Фото: читатели «URA.RU»

Собкор «URA.RU» в Сургуте Антон Степыгин победил в номинации «Репортаж» в конкурсе «Журналист года в Сургуте и Сургутском районе».

Корреспондент «URA.RU» впервые участвовал в городском конкурсе «Журналист года» и обошел коллег из телерадиокомпаний и традиционных печатных СМИ. За какую именно работу Антону Степыгину вручили награду — неизвестно, на конкурс собкор агентства подавал три материала: о жизни югорского «Левиафана», где полицейские избили вице-мэра, а также публикации об «эпидемии наркотика для бедных» и о том, как работают вербовщики террористических организаций в ХМАО.

Конкурс «Журналист года» в начале 2010-х из-за конфликта между местными СМИ практически перестал существовать — ряд изданий и телекомпаний наотрез отказались принимать в нем участие. В этом году формат конкурса существенно изменился, и впервые на него заявились все средства массовой информации Сургута, а также часть изданий Сургутского района — в общей сложности на конкурс поступило более 130 работ.

Председателем жюри конкурса в этом году являлся секретарь Союза журналистов России Роман Серебряный. Он считает, что уровень сургутской журналистики намного выше, чем в среднем по России. Сотрудников СМИ города и района отметили в более чем 10 номинациях, в том числе и учрежденных местными нефтяными и строительными компаниями.

Катерина Максимова
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