Почему в ХМАО скрывают эпидемию «наркотика для бедных»

20:05 01 августа 2017 0

Все знают о последствиях употребления спайса для психики. Но югорских наркоманов это не останавливает Фото: depositphotos.com © URA.RU

В Югре заговорили о резком росте употребления курительных смесей. В Сети десятки роликов неадекватного поведения спайсовых наркоманов из ХМАО. Самый шокирующий за последнее время случай произошел в Нефтеюганске — Интернет поразили кадры голой женщины, которая стоит на улице и держит ножовку возле окровавленной промежности. Пользователи Сети уверены, что она распилила себя, а медики установили факт отравления психоактивными веществами.

Другой инцидент произошел в Нижневартовске — женщина облилась краской и измазала автомобили собственным телом. Она явно была под влиянием каких-то веществ, говорят очевидцы. «Молодая особа в очень невменяемом состоянии, скорее, под спайсом, сперла у работников ЖЭУ, которые работали неподалеку, краску. Измазалась в ней и пошла чудить», — написал в соцсетях пользователь Алексей Владимирович. В полиции подтверждают, что женщина была в состоянии опьянения, но какого конкретно — алкогольного или наркотического — пока только предстоит выяснить.

«Такие явления носят волнообразный характер. В регион завозят новые вещества, и местные наркоманы не знают, как их употреблять, в какой дозировке, поэтому отравляются и погибают», — рассказывает руководитель региональной общественной организации «Страна без наркотиков. Югра» Эдуард Гиниатуллин.

В полиции также подтверждают, что главная проблема в регионе именно с курительными смесями. С начала года в Югре изъято более 62 килограммов наркотиков. Подавляющее большинство — это синтетика.

На конец мая в регионе, к примеру, было найдено всего лишь чуть больше двух граммов героина, а спайса — чуть меньше 40 килограмм.

Заказывают «наркотик для бедных» через Интернет, обходя блокировки Фото: скриншот сайта, продающего наркотики

«Это универсальный наркотик для бедных — его можно курить, нюхать, втирать, колоть, — объясняет Гиниатуллин. — Спайс стоит копейки, и у него очень высокая усвояемость, такой метаболизм, что даже после смерти он успевает распадаться в организме человека в очень короткое время».

Низкая цена спайса позволяет использовать систему закладок (наркотик прячут, а не продают из рук в руки) — даже если найдет не клиент, потери дилера невелики. Свертки с запрещенными веществами прячут на улицах и в подъездах жилых домов, а покупателям после оплаты сообщают координаты. Наркодилеры практически не скрываются. Зайти на сайт и заказать наркотики можно даже с мобильного телефона, проделав несложные манипуляции. Никакие блокировки интернет-ресурсов не помогают — если их обойти, то можно узнать, что грамм кокаина в ХМАО стоит 11 тысяч рублей, координаты закладки со спайсом можно купить и за 500 рублей.

«Нарки в каждом доме Сургута! В нашем доме уже больше полугода делают закладки! Властям и дела нет! Сургут — город наркоманов! Полиция на вызов не приезжает!», — пишет в соцсети сургутянка Алена Семенова, выложившая в доказательство записанный на телефон разговор с молодыми людьми, которые, по ее мнению, искали в подъезде закладки.

Закладчики и их клиенты во время обустройства тайников в подъездах буквально громят подъезды жилых домов — в основном наркотики прячут там. Поймать и наркодилеров и наркоманов можно только с поличным. В МВД разводят руками — в дежурную часть поступает колоссальное количество жалоб, но наказать, хотя бы за вандализм, не удается.

Наркотики прячут везде — плинтусы любых дверей в подъездах одно из самых распространенных мест Фото: Александр Кулаковский © URA.RU

«Как правило, к приезду сотрудников этих людей уже нет. Очень редко удается их застать. Когда ловим, доставляем в отдел, но если при себе у них нет наркотических веществ, то привлечь их нельзя. Даже за мелкое хулиганство, потому что нет состава преступления. Нужен зафиксированный факт, что они что-то ломали. Это как за курение в подъездах — нет, например, видеозаписи хотя бы на телефон, нельзя привлечь к административной ответственности», — прокомментировали ситуацию в пресс-службе УМВД по ХМАО.

На фоне роста количества сообщений о неадекватном поведении наркоманов удивляет официальная статистика медиков. В окружном департаменте здравоохранения не только не признают эпидемию — ставят под сомнение, что в последних инцидентах в Нефтеюганске и Нижневартовске были замешаны именно наркотики.

«Те случаи в Нефтеюганске и Нижневартовске — лично у меня нет доказательств, что конкретно у такой-то гражданки было обнаружено такое-то вещество. Пока нет заключения лаборатории, мы можем лишь предполагать, чем было спровоцировано поведение. С не меньшей вероятностью это может быть алкоголь или психическое заболевание», — комментирует главный нарколог окружного депздрава Андрей Новиков.

Специалист считает — во всем виновато стереотипное мышление, привыкшее винить спайс во всех грехах. «По сопредельным территориям видим проблемы, но у нас пока все нормально. Что касается неадекватного поведения — в обществе есть определенные шаблоны, и когда случай поведения выходит за рамки общепринятых норм, проще всего подвести это под какой-то шаблон.

Он принял наркотик — такой сценарий человеческому мозгу более понятен, чем, скажем, сложная модель, что причиной стал стресс или психическое заболевание», — объясняет Андрей Новиков.

В департаменте здравоохранения Югры в подтверждение ссылаются на показатели статистики. «За первые полгода в 2016 году было 124 человека, впервые употребивших наркотики. В 2017-м — 104. Падение на 20 человек. Если смотреть по смертельным отравлениям — в 2015 году было 20 случаев, в 2016-м — 13, а это уже почти на треть. Статистика подводится по итогам года, поэтому по 2017-му пока не скажу, но это единичные случаи. Если говорить про общее число стоящих на учете — за первые полгода 2016-го — 4350, за шесть месяцев 2017-го — 3505. С учета снимают после выздоровления, выезда за пределы ХМАО или смерти пациента», — рассказывает Андрей Новиков.

В общественных организациях прямо заявляют: власти скрывают реальные масштабы.

«У нас были контакты со „скорой помощью“ в Нижневартовске, именно той бригадой, которая ездила на отравления наркоманов, и у нас была реальная картина — в сутки происходило до трех случаев передозировки. Но в статистику их не вписывают — нет необходимого оборудования для анализа», — рассказывает Эдуард Гиниатуллин.

Активист объясняет и почему даже очевидные случаи употребления психоактивных веществ в статистике могут не учитывать. «Если, например, задержали после употребления синтетики и отправили в ПНД — достаточно выпить банку пива, и алкоголь перебьет анализы в крови. Нужно глубокое исследование, которых в округе практически не проводят», — рассказывает Гиниатуллин.

Борцы с наркоманией уже нашли объяснение, почему статистика противоречит реальной жизни. «Статистику можно повернуть, как хочешь. По той динамике, что они показывают пять лет, к сегодняшнему дню у нас должно быть ноль наркоманов. Масштабы замалчиваются по нескольким причинам. Мне кажется, власти боятся привлекать лишнее внимание — это ведь все показатели работы чиновников. Поэтому им проще рисовать такую радужную картину и уделять меньше внимания профилактике наркомании благодаря этой статистике», — считает активист Эдуард Гиниануллин.

Все чаще в регионе обсуждается версия, что в Югре синтетика набирает популярность из-за ликвидации Госнаркоконтроля. Это ведомство, по непроверенной информации, могло курировать потоки традиционных наркотиков, поэтому с конкурентами, распространяющими спайс, боролись усиленными мерами. Позиции Госнаркоконтроля также могла способствовать эпидемия смертельных курительных смесей 2014-го года. Тогда в регионе пострадали сотни человек, а погибли порядка 20. Ответственность за ту историю возложили именно на УФСКН.

После эпидемии смертельных курительных смесей, все они были законодательно запрещены в России. Госнаркоконтроль был расформирован, и с наркотиками сражаются другие «погоны» — МВД и Росгвардия. Сейчас ХМАО переживает уже вторую по счету волну спайсовой наркомании. Судя по официальной статистике, проблемой займутся, когда повторится новая трагедия. Например, как было во время первой волны, когда житель Сургута, употребив курительные смеси, вырвал глаз собственному ребенку, а потом выпрыгнул с 10 этажа.

«URA.RU» продолжит следить за развитием событий.