Как живет ханты-мансийский «Левиафан»

20:34 15 ноября 2017 0

Поселок Перегребное — из-за этого отдаленного населенного пункта в Югру прилетал глава СКР Александр Бастрыкин Фото: читатели «URA.RU»

В четверг, 16 ноября, в поселок Перегребное прилетит следователь главного управления СКР. Предстоящий визит сыщика Бастрыкина — одно из самых обсуждаемых в населенном пункте событий, конкурировать с ним может только запуск катера на воздушной подушке по реке, открывший жителям поселка новый путь к цивилизации. Перегребное вошел в федеральную повестку после резонансной аварии с пьяным гаишником (тогда погиб подросток) и реакции на нее со стороны главы СКР Александра Бастрыкина — отстранения уральских генералов из следственного комитета и арестов полицейских.

До недавних событий даже в ХМАО немногие слышали о существовании такого населенного пункта, как поселок Перегрёбное. Добраться до этого населенного пункта непросто — летом можно на катере по воде, зимой на катере на воздушной подушке (начал курсировать с 14 ноября) или по зимнику. В поселок три раза в неделю летает вертолет, но надо заранее бронировать места. В районную администрацию чиновники отправляются, как в командировку — до поселка Октябрьский также добраться можно только на вертолете. Автомобильную дорогу обещают уже несколько лет, но финансирование пока не выделяется.

Поселок Перегребное, вид с вертолета Фото: читатели «URA.RU»

В поселке нет вейп-шопа, поэтому в местных пабликах молодежь часто публикует объявления «куплю вейп». Это же касается и любой другой техники. Немного статистики — в Перегребном живет порядка 3,7 тыс. человек. С учетом школ, больницы, детсада и пункта полиции в поселке менее 40 предприятий и организаций. Градообразующая компания — компрессорная станция «Газпром трансгаз Югорска».

Именно этот объект газовиков вдохнул жизнь в поселок, вспоминает старожил, председатель общественного совета по ЖКХ Юрий Чуйчук. «Здесь был газопровод, но давления не хватало. Построили компрессорную станцию, и поселок начал развиваться. А так, все развалено. Рыбучастки, животноводческая ферма, леспромхозы — всего этого не стало. Работа в поселке есть, много молодежи, но большинство работает по вахтам на месторождениях», — рассказывает Чуйчук.

Первое упоминание о селе Перегребное датируется 1903 годом. Тогда это был буквально один двор, где можно было заночевать. Название поселка происходит от глагола перегребать — здесь раньше лежал путь в Березово, и людям приходилось перетаскивать лодки по суше. В советское время Перегребное стал местом ссылки репрессированных людей.

Асфальтированных дорог в поселке немного, но в целом Перегребное выглядит намного ухоженнее других отдаленных населенных пунктов Югры Фото: группа «Жители далекого северного пос. Перегребное», «ВКонтакте»

С недавних пор поселок все чаще называют «Ханты-Мансийским Левиафаном», по аналогии с драмой Звягинцева о беспределе чиновников в небольшом городке. Но в Перегребном, в отличие от кинокартины, «царьками» оказались полицейские.

Как ранее подробно сообщало «URA.RU», в конце сентября пьяный гаишник Батырхан Даудов сбил насмерть подростка-мотоциклиста. 15-летний мальчик буквально сгорел заживо, но в ГИБДД первоначально заявили, что Даудов не был пьян, а мотоциклист сам выскочил на полосу встречного движения.

Свидетелем ДТП оказался замглавы администрации Перегребного Дмитрий Мельниченко — чиновника избили в его же кабинете сотрудники ОСБ и ГИБДД полиции. Они пытались изъять у него телефон с видеозаписями и фотографиями с места аварии. После скандала в ХМАО прилетел глава СКР Александр Бастрыкин, который уволили следователя из Октябрьского района и взял на личный контроль расследование уголовного дела.

Уже после визита Бастрыкина оказалось, что начальник районной ГИБДД Евгений Мухортиков уничтожил результаты медэкспертизы, показавшей, что Даудов был пьян — высокопоставленный полицейский задержан, ему предъявлено обвинение.

Рядом с капитальными строениями ветхие деревяшки — типичная картина для ХМАО Фото: группа «Жители далекого северного пос. Перегребное», «ВКонтакте»

После возвращения из ХМАО Бастрыкин также принял решение временно отстранить от службы руководителя четвертого следственного управления (с дислокацией в городе Екатеринбург) ГСУ СКР Руслана Ибиева, его заместитель Дмитрия Корешникова, а также руководителя следственного управления СКР по ХМАО Анвара Ахмедзянова — это было связано и со скандалом с ДТП в Перегребном, и с другой не менее резонансной историей, о расследовании ДТП, в котором под Ханты-Мансийском погибли дети.

Отец погибшего под колесами гаишника подростка, Евгений Калугин, признает — только после визита Бастрыкина у местных жителей появилась надежда на справедливость. «Разговаривал с адвокатом, пока никаких новостей, но завтра должен прилететь следователь, вроде бы из Москвы. Следствие идет, все надеются на справедливое решение, надежды уже больше, чем когда это только произошло», — рассказывает Калугин.

Именно госавтоинспекторов многие жители поселка считают едва ли не главным злом, бороться с которым было бесполезно. За три дня то трагического ДТП с погибшим подростком, этот же госавтоинспектор Батырхан Даудов остановил сына мэра поселка Яна Воробьева. «Я просто ехал, а они стояли в темном переулке. Этот Даудов выбежал, на ходу фуражку натянул, махал мне, чтобы я остановился. Сказал, якобы у них рейд какой-то, но ни постановления, ни приказа показать не смог. Угрожал арестом, пытался проникнуть в мою машину. По поведению казалось, что он был в алкогольном опьянении, но утверждать это не возьмусь. В итоге на меня протокол составили, якобы я отказался подчиняться законному требованию полицейского. Я, конечно, подал жалобу на его действия, но в результате не уверен», — рассказал Ян Воробьев.

Добраться до поселка проще всего по реке — летом ходят паромы, а зимой катер на воздушной подушке. Другой способ — на вертолете Фото: группа «Жители далекого северного пос. Перегребное», «ВКонтакте»

С подобными действиями гаишников сталкивались едва ли не все водители Перегребного. Местные жители рассказывают, например, случай, когда полицейские остановили ветерана горячих точек, решив, что он пьяный. Экспертиза показала, что мужчина трезв, но стражи закона все равно составили протокол, якобы он отказался ехать в больницу для освидетельствования. Попытки жаловаться ни к чему не привели — а потом «афганца» запугали уголовной ответственностью за ложный донос.

По версии Дмитрия Мельниченко (того самого чиновника, избитого коллегами арестованного Даудова), госавтоинспекторы организовали целую систему, благодаря которой показывали высокие результаты по выявленным нарушениям. Водителям, пойманным за серьезные проступки, якобы выписывали сразу несколько незначительных штрафов вместо лишения прав. Эти показатели и позволяли гаишникам чувствовать себя безнаказанными.

«Про Даудова мне местные жители говорили, что видели его пьяным за рулем. Я спрашивал главу ГИБДД района, почему ваш сотрудник ездит пьяным. На что мне ответили — у него показатели хорошие. И вообще, вы же его не поймали. Но я-то почему должен ловить? Это разве моя работа?» — рассказывает заместитель главы администрации поселка Перегребное Дмитрий Мельниченко.

Местные жители уверяют — после визита Бастрыкина в ХМАО в поселке наступило относительное затишье. Сотрудники ГИБДД регулярно патрулируют населенный пункт, но про новые случаи беспредела со стороны силовиков никто не слышал.

Получить комментарии представителей региональной полиции, относительно ситуации, сложившейся в поселке, на момент подготовки материала не удалось. В адрес руководства УМВД по ХМАО направлен официальный запрос на тему работы сотрудников ГИБДД в поселке Перегребное, покрывательства их действий со стороны начальства.

До недавних событий, главной отличительной чертой поселка местные жители считали отличную рыбалку. «К нам даже из Екатеринбурга приезжают. Едут по дороге до Приобья, а потом на своих лодках. Знаю, есть люди, которые туристические маршруты организовывают», — рассказывает Юрий Чуйчук.

Теперь югорская глубинка может стать привлекать туристов еще одним званием — югорского «Левиафана».