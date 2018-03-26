В кемеровском торговом центре погибла родственница губернатора Тулеева

02:37 26 марта 2018 0

Среди жертв пожара оказалась родственница главы региона Фото: группа «Регион-42 Кемерово» «ВКонтакте»

В числе погибших при пожаре в торговом центре «Зимняя вишня» в Кемерове оказалась малолетняя родственница главы региона Амана Тулеева, сообщили в пресс-службе региональной администрации.

Степень родства девочки с губернатором, как пишет РИА «Новости», пока не называется.

Пожар, напомним, возник на четвертом этаже ТЦ 25 марта. Официально силовики и экстренные службы признали погибшими 37 человек, однако «Интерфакс» со ссылкой на источник в оперативном штабе сообщил о 40 жертвах. Еще 43 человека пострадали, а 69 пока числятся пропавшими.

Следственный комитет уже возбудил уголовное дело по статье «Причинение смерти по неосторожности», «Нарушение требований пожарной безопасности, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц» и «Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности».