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26 марта 2018
25 марта 2018
02:37  26 марта 2018 0

В кемеровском торговом центре погибла родственница губернатора Тулеева

Среди жертв пожара оказалась родственница главы регионаФото: группа «Регион-42 Кемерово» «ВКонтакте»

В числе погибших при пожаре в торговом центре «Зимняя вишня» в Кемерове оказалась малолетняя родственница главы региона Амана Тулеева, сообщили в пресс-службе региональной администрации.

Степень родства девочки с губернатором, как пишет РИА «Новости», пока не называется.

Пожар, напомним, возник на четвертом этаже ТЦ 25 марта. Официально силовики и экстренные службы признали погибшими 37 человек, однако «Интерфакс» со ссылкой на источник в оперативном штабе сообщил о 40 жертвах. Еще 43 человека пострадали, а 69 пока числятся пропавшими.

Следственный комитет уже возбудил уголовное дело по статье «Причинение смерти по неосторожности», «Нарушение требований пожарной безопасности, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц» и «Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности».

Сергей Демин
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