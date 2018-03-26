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26 марта 2018
25 марта 2018
01:31  26 марта 2018 0

При пожаре в ТЦ в Кемерове погибли 37 человек. Названа возможная причина трагедии. ФОТО

Причиной возгорания могла стать детская шалость с огнемФото: группа «Регион-42 Кемерово» «ВКонтакте»

Количество пропавших без вести при пожаре в торговом центре «Зимняя вишня» в Кемерове увеличилось до 69 человек, а погибших — до 37. Об этом журналистам рассказал источник в оперативном штабе пожаротушения.

Как сообщает сайт VSE42.Ru, число пострадавших возросло до 43 человек, 36 из них госпитализированы. Эту информацию подтвердил и. о. начальника департамента охраны здоровья населения Кемеровской области Александр Брежнев.

«В больницах находятся 36 человек, два из них — в тяжелом состоянии. Это ребенок в многопрофильной больнице и взрослый в третьей городской. Травмы — падение с высоты, черепно-мозговая травма, внутренний кровоподтек. Вся медицинская помощь оказывается в полном объеме», — приводит ТАСС слова Брежнева.

По одной из версий, причиной происшествия могла стать неосторожность ребенка с огнем. Как рассказали агентству экстренные службы города Кемерово, источник возгорания находился в игровой комнате, по всей видимости под ребенком загорелся поролоновый шарик.

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Фото: группа «Регион-42 Кемерово» «ВКонтакте»

Напомним, пожар произошел на четвертом, последнем этаже торгово-развлекательного центра «Зимняя вишня» в Кемерово. Из горящего здания были спасены двадцать человек, а также еще сто эвакуированы. Спасательные работы продолжаются.

Александр Черноскутов
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