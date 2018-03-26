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26 марта 2018
25 марта 2018
03:59  26 марта 2018 0

Родственники жертв пожара в Кемерове обвинили чиновников в бездействии. ВИДЕО

Прыгавшим из окон людям якобы не подносили пожарные лестницыФото: группа «Регион-42 Кемерово» «ВКонтакте»

Во время встречи с представителями власти Кемерова родственники пропавших и пострадавших при пожаре в торгово-развлекательном центре «Зимняя вишня» обвинили чиновников в бездействии. Видеозапись с встречи опубликована на YouTube.

«Люди висели на четвертом этаже. Стекла повыбивали, на рамах висели. Понимаете? Человек выползал. Это очень страшно видеть. У него рука горела, и он упал. Все, его нет. А пожарную лестницу ему так и не подвезли! Стояли и смотрели, ничего не делали», — возмущались присутствующие на встрече женщины, передает портал VSE42.Ru.

Пожар в ТЦ, напомним, произошел 25 марта. По последним данным, в результате ЧП погибли 37 человек, среди которых не менее девяти — дети. Еще порядка 43-х пострадали и около 69 числятся пропавшими. Большинство из них — так же дети, пишет ТАСС.

Сергей Демин
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