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Главные новости Курганской области
10:28  26 марта 2018 5

В Зауралье уволили начальника дорожного управления, работу которого критиковали депутаты

Совет муниципальных образований Курган, старостенко анатолий
Анатолий Старостенко покинул свой постФото: Игорь Меркулов © URA.RU

Начальник государственного казенного учреждения «Курганавтодор» Анатолий Старостенко покинул свой пост. Эту информацию «URA.RU» подтвердили в приемной организации.

«С ним не продлили контракт, новый руководитель еще не назначен», — уточнил секретарь. По данным инсайдеров из правительства региона, новым начальником станет глава одного из отделов организации Евгений Менщиков.

Депутаты неоднократно критиковали работу Старостенко. Вконце февраля спикер областной думы Дмитрий Фролов предложил не продлевать с ним контракт.

Татьяна Жаткина
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