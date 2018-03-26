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Главные новости Курганской области
12:02  26 марта 2018 1

Курганский суд отказался просить с чиновников возмещение многомиллионного ущерба бюджету

Павел Суханов. Курган., суханов павел
Суд рассмотрел апелляцию по делу Павла Суханова о мошенничестве с земельными участкамиФото: Игорь Меркулов © URA.RU

Курганский областной суд изменил приговор горсуда в отношении экс-заместителя директора департамента имущественных и земельных отношений Павла Суханова и бывшей главы Большечаусовского сельсовета Кетовского района Галины Лакисовой по делу о мошенничестве с земельными участками.

В частности, судебная коллегия отменила взыскание с чиновников материального ущерба в сумме 31 млн 155,7 тысячи рублей. «Вопрос о размере возмещения гражданского иска передан для рассмотрения в порядке гражданского судопроизводства», — сообщили в пресс-службе суда.

Помимо этого срок дополнительного наказания (лишение права занимать руководящие должности) для Лакисовой был сокращен с 3 лет до 2 лет 2 месяцев. В остальном приговор остался прежним: Лакисовой назначено 3 года 6 месяцев лишения свободы, Суханову — три года лишения свободы в колонии общего режима с лишением права занимать руководящие должности на 2,5 года.

Как ранее сообщало «URA.RU», Лакисова, пользуясь старыми бланками на право собственности на землю с печатью сельсовета образца 1992 года, внесла в один из них ложные сведения о предоставлении земельного участка подконтрольному ей лицу. Рыночная стоимость участка составила более 4 млн рублей. По аналогичной схеме глава совместно с Сухановым оформила еще девять земельных участков общей рыночной стоимостью более 31 млн рублей.

Анна Бояркина
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