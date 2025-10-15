В Курганском госпитале для ветеранов войн работает гериатрической центр, в котором ежегодно поправляют здоровье сотни пожилых пациентов. О том, с какими проблемами работают гериатры, как избежать старческой астении (потеря самостоятельности) и деменции, и что поможет дожить до ста лет, URA.RU рассказала главный внештатный гериатр департамента здравоохранения Курганской области Ольга Лобанова.
Ольга Анатольевна, кому показана помощь гериатра?
Если вы старше 60 лет, у вас участились падения, усилились головокружения, снизились память, слух, зрение, то необходима консультация гериатра. Мы выявляем гериатрические синдромы — их порядка 89. Основные: снижение слуха, зрения, снижение памяти, старческая астения.
Если говорить про гериатрию — это наука молодая, но развивается она достаточно быстро. Задача врача-гериатра выявить проблемы, которые мешают пожилому человеку, и улучшить качество жизни пациента. Например, у пациента может быть пять-десять заболеваний, и он с ними спокойно живет. А вот резкое снижение зрения действительно мешает. Врач должен выявить приоритетную проблему, найти решение: например, в случае со зрением — подобрать очки или назначить операцию.
Часто на прием приходят пациенты, которые принимают по 10 и более препаратов от различных заболеваний. Препараты могут дублировать друг друга, у них есть побочные эффекты. Врач-гериатр анализирует препараты, отменяет лишние.
Например, головокружение не всегда связано с заболеванием, иногда это побочный эффект препарата. Гериатр должен много знать, в том числе психиатрию, неврологию, терапию, и выбрать то, что приоритетнее в данный момент для пациента.
Насколько доступна гериатрическая помощь в Курганской области? Как попасть к врачу-гериатру?
Гериатрическая помочь в Курганской области трехуровневая: амбулаторная, стационарная, и более высокий уровень — гериатрический центр. На первом уровне, амбулаторном, работает четыре гериатрических кабинета (в поликлиниках №1 и №2, в межрайонной больнице №4 в Мишкино, на базе Курганского госпиталя ветеранов войн). Второй уровень — стационарные койки (межрайонная больница №1, 2, 3, 4, 5). Гериатрических коек в регионе достаточно, а кабинетов мало. В связи с дефицитом кадров, где-то кабинеты остались без специалистов. Но планируется открытие новых кабинетов. В данный момент проходит обучение врач-ординатор межрайонной больницы №5 — там планируется открыть кабинет.
Пожилых людей становится больше. В Курганской области проживает пожилых людей больше, чем в среднем в УрФО. У нас 210 тысяч пожилых – это примерно 29% от общего числа населения. По России в среднем 23% пожилых людей, по УрФО – около 27%.
К гериатру направляют терапевт или участковый фельдшер. Для этого применяется скрининг «Возраст не помеха», в котором семь вопросов: снизились ли зрение, слух, есть ли потеря памяти, дезориентация в пространстве и т.д. Положительные ответы на четыре вопроса этого скрининга — это показание для консультации врача-гериатра. Записаться к врачу-гериатру в госпиталь можно через службу 122, либо через портал «поликлиника45». Ожидание в течение двух недель.
Один из основных недугов, с которым работают гериатры — старческая астения (потеря самостоятельности). Как предотвратить ее появление и развитие?
Старение происходит неминуемо, но предотвратить развитие старческой астении можно. Старческая астения — это часто именно потеря автономности. Если человеку дома и вне дома нужна помощь — это астения. Профилактировать это состояние можно заблаговременно: нужен постоянный контроль за своим здоровьем (диспансеризация), прием препаратов, которые необходимы, физическая активность и правильное питание.
Какие упражнения вы рекомендуете для профилактики своим пациентам?
Физическая активность: 120 минут в неделю, примерно 20 минут в день. Это может быть пешая прогулка, активные игры с внуками, физические упражнения дома. Активность может быть любая, но ежедневная. Мы рекомендуем упражнения, направленные на разные виды активности: работа рук — кистевая гимнастика, поочередно перебирать пальцами, сжатие в кисти теннисного мячика. Полезно выполнять упражнения на равновесие. Достаточно идти по прямой линии вперед, а затем назад. Упражнение со стулом: нужно сесть и встать без помощи рук, несколько раз. При этом задействованы мышцы ног, спины. Еще одно упражнение на баланс: опираемся руками на спинку стула, стоим на одной ноге в течении минимум 10 секунд, меняем ногу пять раз. Эти простые упражнения каждый день — это большой плюс для здоровья. Рекомендую добавить ходьбу, прогулки на свежем воздухе в посильном темпе — в течение 20-30 минут.
Можно ли предотвратить деменцию (старческое слабоумие)?
Если говорить про деменцию, надо разделять ее виды. Есть сосудистая деменция, есть болезнь Альцгеймера. Часто сами пациенты не замечают признаки заболевания, но замечают родственники. Это повторение одного и того же несколько раз (теряется кратковременная память). Пациент может хорошо помнить события прошлого, но забывает, зачем пошел в другую комнату, забывает и теряет вещи. Потеря ориентации в пространстве, когда пациент рассказывает, что не мог понять, где он находится. В этом случае необходимо обратиться к врачу. Деменция начинается потихоньку, а затем накрывает снежным комом.
Сосудистая деменция часто происходит в результате других заболеваний: сахарного диабета, инфаркта, инсульта. Такие состояния можно профилактировать: тренировка памяти, правильное питание, физическая активность и прием назначенных препаратов. Рекомендую пробовать что-то новое: достаточно учить по одной строчке в день, песни, стихотворения, готовить по новому рецепту, ходить новыми тропами до магазина.
Болезнь Альцгеймера – это наследственное заболевание, идет поломка гена. Предотвратить ее достаточно сложно.
Есть ли какие-то правила питания для людей в возрасте? Правда ли, что нельзя пить молоко или есть мясо? Или это заблуждение?
Должно быть основное трехразовое питание, примерно в одно и тоже время. Если есть необходимость по заболеванию, то дополнительные перекусы. Водный режим: рекомендуем не менее 30 мг на 1 кг массы тела, в среднем 1,5 литра в сутки. Нужно употреблять достаточное количество белка, если его не будет хватать, то мышцы будут слабеть. Его можно набрать из употребления рыбы (достаточно два раза в неделю), мясные блюда (два-три раза в неделю), молочные продукты. Часто мы рекомендует кисломолочные продукты для улучшения пищеварения. Часто приходится развеивать мифы, что молоко и мясо не рекомендуется для пожилых людей. Это не так. Овощей и фруктов нужно не менее 400 грамм в день. Еду нужно подбирать индивидуально, при сахарном диабете не рекомендуются, например, бананы.
Как быть с режимом дня? Правда ли, что пожилые люди должны спать меньше, или наоборот больше? Почему некоторые не могут уснуть без снотворного?
Сон должен быть продолжительностью не менее 8 часов. Желательно, чтобы отход ко сну был не позже 22 часов. Последний прием пищи за два-три часа до сна. Многие жалуются, что просыпаются в 3 часа ночи. Когда начинаем выяснять, ложатся спать они в 20-21 часов и суммарно им может быть достаточно этого времени для отдыха. Проблема бессонницы актуальна в пожилом возрасте. Считает, что сон надо заработать. Если за день не было никакой физической активности, то и сон будет неполноценным. Также должны быть условия для сна: темное помещение, отсутствие шума. Вечером не пить кофе и чай. К снотворным лучше не прибегать.
Начинать надо с простых вещей - перестроить режим дня, добавить активности. Если это не помогает, применять легкие седативные средства на травах, валериана, пустырник. Если и это не помогает, то нужна консультация невролога. Если есть необходимость, врач назначит снотворные препараты.
Как вы относитесь биохакингу? Пожилым людям нужно принимать БАДы, кальций, витамины?
Биохакинг включает рекомендации по питанию, активности, и использует биологически активные добавки. Я как врач за доказательную медицину. Если брать рекомендации по физической активности и питанию, там есть много полезных советов. Но это нужно смотреть индивидуально. А БАДы — это препараты, не прошедшие необходимого исследования, не испытанные должным образом. Значит, они могут принести вред. Я не рекомендую БАДы.
Постоянно встречаются пациенты, которые принимали такие препараты. Были случаи отравлений, обострения хронического панкреатита. Такие пациенты после БСМП поступали к нам на лечение. Особенно опасно, когда принимают комплексы, где содержится много разных веществ в различной дозировке.
Конечно, с возрастом может быть снижение кальция в организме, восполнить который питанием сложно. Но здесь необходимо смотреть индивидуально, сдать анализ. Ведь переизбыток, того же кальция сложнее лечится, чем его недостаток. Тоже самое с витамином Д — гипервитаминоз витамина Д сложнее лечится, чем гиповитаминоз. Нужно сначала определить дефициты. В отделении мы проводим анализ на витамин Д, В12, кальций. И не у всех эти показатели снижены.
Какая продолжительность жизни в Курганской области и как ее увеличить?
В Курганской области продолжительность жизни 68 лет — у мужчин, около 75 лет — у женщин. Цель — увеличить продолжительность жизни до 80 лет.
Люди стали жить дольше, изменились условия жизни. Я считаю, что от самого пациента зависит 90% успеха его долголетия и здоровья, и только 10% от врачей. Питание, физическая активность, забота о здоровье — это влияет на продолжительность жизни в первую очередь. Остановить старение невозможно, но можно сделать его качественным. Многое зависит также от наследственности, если в роду были долгожители, и от окружающих условий.
Как ухаживать за пациентами с деменцией и старческой астении? Какие есть особенности ухода за пожилыми людьми?
Уход состоит из проведения гигиенических процедур, соблюдения рекомендаций по питанию, посильной физической активности, режиму сна. Остальное — индивидуально. Часто слышу, что говорят про запахи от пожилых людей. У врачей к этому другой подход: мы чувствуем характерные для определенных заболеваний запахи. Но с возрастом кожные покровы становятся суше, часто нарушается соотношение микроорганизмов на коже, микробы быстрее размножаются. То есть гигиенические мероприятия требуются более тщательные и чаще, чем в молодом возрасте. Также запахи могут зависеть от питания.
Какой, по вашему мнению, главный секрет долголетия?
В определенное время мои пациенты были старше 80 лет. Сейчас критерии сдвинулись – пациенты стали старше 65 лет. Они много знают, у них много опыта, постоянно меня удивляют. Сейчас много стало столетних пациентов – в этом году уже четыре.
Я заметила, что они все позитивные. Не могу сказать, что у них меньше заболеваний, но определенно есть позитивный настрой. Я считаю, что это один из секретов долголетия. В моей практике был 104-летний пациент, мы переводили его в кардиодиспансер для установки кардиостимулятора. Он улыбался и часто повторял: «У меня ничего не болит, ничего не беспокоит, я к вам на профилактику».
