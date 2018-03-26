13:15 26 марта 2018 0

Жителей Сургута пытались убить с помощью молотка и пистолета Фото: depositphotos.com © URA.RU

В Сургуте произошла история, достойная сюжета детективного триллера. Бывший муж решил убить свою супругу и ее нового мужчину и для этого разработал целую операцию. О подробностях покушения «URA.RU» рассказали в пресс-службе СУ СКР по ХМАО.

По данным следствия, 34-летний житель Москвы решил убить бывшую супругу и ее сожителя, живущих в Сургуте. К организации преступления он привлек своего друга. Злоумышленники вооружились пистолетом и взяли с собой еще одного мужчину, ничего не знавшего о готовящемся убийстве. В середине марта они прибыли в город и стали следить за своими жертвами. Здесь же нашли еще одного подельника — родственника экс-супруги организатора убийства.

Утром 24 марта они проникли в квартиру, где находились женщина, ее сожитель и их знакомая. Злоумышленники избили женщин, затем напали на мужчину, избивая его молотком, а потом выстрелили ему в голову из пистолета. В это время женщины спрыгнули из окна второго этажа, остановили проезжавшую мимо машину и уехали на ней, вызвав одновременно полицию.

Подозреваемые были уверены, что мужчина скончался от выстрела в голову, и скрылись. Через некоторое время они были задержаны, а их жертва выжила — у него ранение щеки и многочисленные переломы костей лица. Мужчина госпитализирован, его жизни в настоящее время ничего не угрожает. Женщины также находятся в больнице. Возбуждено уголовное дело по статье «покушение на убийство двух лиц, совершенное группой лиц по предварительному сговору». Ход расследования взят под личный контроль главой СКР по ХМАО Анваром Ахмедзяновым.