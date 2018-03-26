Савченко замерзает в неотапливаемой камере СИЗО

13:49 26 марта 2018 5

Скандальный парламентарий останется в СИЗО как минимум до мая Фото: Личная страница Надежды Савченко в Facebook

Экс-военнослужащая ВСУ Надежда Савченко, арестованная по подозрению в организации теракта, содержится в неотапливаемой камере. Об этом СМИ рассказала сестра украинского парламентария — Вера Савченко.

«Камеры кругом, то есть это именно видеонаблюдение, как и в любом СИЗО в Российской Федерации. Больше ничего не известно. Она попросила дополнительное одеяло, потому что холодно — это помещение не отапливается», — приводит слова сестры Савченко телеканал RT.

Савченко была арестована киевским судом 22 марта. По версии Генпрокуратуры Украины, депутат Верховной Рады занималась переправкой оружия с Донбасса в Киев для организации теракта в здании национального парламента и последующего госпереворота. В ходе процесса Савченко опровергла обвинения, объявив голодовку, напоминает сайт «Подмосковье сегодня».

Президент Украины Порошенко считает, что в деле Савченко свою роль сыграл экс-губернатор Одесской области Михаил Саакашвили. В ответ на это депортированный политик заявил, готов доказать свою невиновность в суде, потребовав пустить его обратно в Киев. Саакашвили отметил, что его имя уже вписано в учебники истории, а Порошенко вправе рассчитывать лишь на «попадание в криминальную хронику», напоминает «Национальная служба новостей».

За судьбой Савченко внимательно следят и власти непризнанных республик Донбасса. В частности, полномочный представитель ЛНР в контактной группе Владислав Дейнего заявил, что Луганск может предоставить парламентарию политическое убежище, уточняет «Федеральное агентство новостей».