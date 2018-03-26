{{userService.getUserParam('notifications_count')}} {{ userService.getUserParam('notifications_count')+1 }}
Выйти
Войти
Новости приходят чаще, чем вам хотелось бы, а поводы не интересны?
настроить уведомления
URA.RU готово сообщать вам новости, на каком бы сайте вы ни находились
подписаться на уведомления
у вас {{ userService.getUserParam('notifications_count') }} новых уведомления
Вы не зарегистрированы. Войдите в свой профиль, чтобы использовать уведомления в полную силу
Редактировать подписки
Редактирование подписок
Комментарии
Авторы
Сюжеты
отписаться
отписаться
отписаться
{{userService.settingsPanel.errors.form}}
{{userService.settingsPanel.errors.name}}
{{userService.settingsPanel.errors.new_password}}
URA.RU готово сообщать вам новости, на каком бы сайте вы ни находились
Как это было: свежие фото и видео
Подписаться
Не подписываться
Москва
прогноз на 7 дней
Доллар 57,00
Динамика за 2 недели
Евро 70,57
Динамика за 2 недели
Подпишись на URA.RU:
Чтобы подписаться на рассылку, укажите свой e-mail
{{userService.email_subscribe.errors.email}}
{{userService.email_subscribe.msg}}
26 марта 2018
13:49  26 марта 2018 5

Савченко замерзает в неотапливаемой камере СИЗО

Савченко Надежда, савченко надежда
Скандальный парламентарий останется в СИЗО как минимум до маяФото: Личная страница Надежды Савченко в Facebook
новость из сюжета:
Война на Украине
все новости сюжета

Экс-военнослужащая ВСУ Надежда Савченко, арестованная по подозрению в организации теракта, содержится в неотапливаемой камере. Об этом СМИ рассказала сестра украинского парламентария — Вера Савченко.

«Камеры кругом, то есть это именно видеонаблюдение, как и в любом СИЗО в Российской Федерации. Больше ничего не известно. Она попросила дополнительное одеяло, потому что холодно — это помещение не отапливается», — приводит слова сестры Савченко телеканал RT.

Савченко была арестована киевским судом 22 марта. По версии Генпрокуратуры Украины, депутат Верховной Рады занималась переправкой оружия с Донбасса в Киев для организации теракта в здании национального парламента и последующего госпереворота. В ходе процесса Савченко опровергла обвинения, объявив голодовку, напоминает сайт «Подмосковье сегодня».

Президент Украины Порошенко считает, что в деле Савченко свою роль сыграл экс-губернатор Одесской области Михаил Саакашвили. В ответ на это депортированный политик заявил, готов доказать свою невиновность в суде, потребовав пустить его обратно в Киев. Саакашвили отметил, что его имя уже вписано в учебники истории, а Порошенко вправе рассчитывать лишь на «попадание в криминальную хронику», напоминает «Национальная служба новостей».

За судьбой Савченко внимательно следят и власти непризнанных республик Донбасса. В частности, полномочный представитель ЛНР в контактной группе Владислав Дейнего заявил, что Луганск может предоставить парламентарию политическое убежище, уточняет «Федеральное агентство новостей».

Сергей Макеев
© Служба новостей «URA.RU»
Версия для печати {{item.comments_count}} {{ item.type=='news' ? 'Новость' : 'Статья' }} из сюжета: {{ item.story.title }}

{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
прочитать статью полностью
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Ссылки по теме
из сюжета
{{item.story_prev.date}}
ПРЕДЫДУЩАЯ НОВОСТЬ СЮЖЕТА
{{item.story_next.date}}
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ СЮЖЕТА
Система Orphus
Загрузка...
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Ссылки по теме
другие новости сюжета
{{item_print.story_prev.date}}
{{item_print.story_next.date}}
Разрешить уведомления Подписаться на рассылку Присоединиться к Telegram Уведомления во Вконтакте
Сегодня в СМИ
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров