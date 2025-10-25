«Бросили сало и картошку» — военные рассказали, как освобождали Павловку: карта СВО на 25 октября

Военные рассказали, как освободили Павловку в Запорожской области Фото: Создано в Midjourney © URA.RU

ВС РФ продолжают укреплять свои рубежи в окрестностях Приморского и Степногорска Запорожской области. Также был нанесен массированный удар по объектам энергетической инфраструктуры противника.

Кроме того, представители группировки войск «Восток» поделились свежими деталями относительно освобождения Павловки, находящейся в Запорожской области. По их словам, военные подразделения действовали оперативно и смогли достичь эффекта внезапности, что обеспечило занятие ключевых позиций без потерь среди личного состава. Карта СВО на Украине на 25 октября — в материале URA.RU.



Нанесен групповой удар по объектам энергетической инфраструктуры

По предприятиям оборонно-промышленного комплекса Украины, а также по объектам энергетической инфраструктуры, обеспечивающим функционирование этих предприятий, был нанесен массированный удар с использованием высокоточного дальнобойного оружия наземного базирования и ударных беспилотных летательных аппаратов. Об этом сообщило Минобороны РФ. По информации ведомства, все намеченные цели были успешно поражены.

Запорожское направление

ВС РФ укрепляют свои позиции в районах Приморского и Степногорска

Военный корреспондент Семен Пегов сообщил в своем telegram-канале WarGonzo, что в районах Приморского и Степногорска сохраняется позиционный характер боевых действий, линия боевого соприкосновения остается без изменений. Там же отметили, что на Ореховском направлении российские подразделения укрепляют свои позиции в населенном пункте Малая Токмачка, где в центральной части села продолжаются вооруженные столкновения.

ВС РФ нанесли поражение формированиям ВСУ

В Минобороны РФ сообщили, что военнослужащие группировки войск «Восток» возобновили наступательные операции, нанеся удары по подразделениям механизированной бригады, штурмового полка ВСУ, а также трем бригадам территориальной обороны. Боевые действия велись в районах населенных пунктов Даниловка, Радостное и Егоровка Днепропетровской области, а также вблизи Привольного и Червоноe Запорожской области.

Подробности освобождения населенного пункта Павловка

Бойцы группировки войск «Восток» рассказали новые подробности освобождения населенного пункта Павловка в Запорожской области. По их данным, подразделения действовали стремительно и обеспечили внезапность операции, что позволило занять позиции без потерь со своей стороны.

Штурмовик с позывным «Губер» уточнил, как проходила операция: бойцы вошли в один из блиндажей противника и обнаружили там оставленную горячую жареную картошку и нарезанное сало. По его словам, противник не ожидал атаки и отступил, не оказав организованного сопротивления. Сейчас «Восток» продолжает наступление в Запорожской и Днепропетровской областях, сообщили в Минобороны.

Южнодонецкое направление

В районе населенных пунктов Полтавка и Малиновка, а также вблизи Вербового, продолжаются боевые действия на Южно-Донецком направлении. Об этом информирует telegram-канал WarGonzo.

Покровское направление

Российские войска продолжают наступление в районе Покровска. На Добропольском направлении боевые столкновения происходят в окрестностях населенных пунктов Никаноровка, Дорожное и Шахово, сообщил WarGonzo.

Константиновское направление

В районе Константиновки отмечается продвижение сил ВС РФ на восточных окраинах города. Бои в районах Иванполья и Предтечино продолжаются, сообщает WarGonzo.

Краснолиманское направление

В районе Красного Лимана российские вооруженные силы достигли определенных успехов в населенном пункте Заречное, расширяя контролируемую территорию в направлении Красного Лимана. Согласно информации telegram-канала WarGonzo, продвижение подразделений к северо-востоку от населенного пункта Ставки.

На Северском участке фронта продолжаются ожесточенные боевые действия в районе Ямполя. Российские штурмовые группы развивают наступление в сторону Звановки, расположенной южнее Северска.

Харьковское направление

На харьковском направлении были нанесены удары по подразделениям двух механизированных бригад ВСУ, а также по соединениям бригады территориальной обороны, которые находились в районах населенных пунктов Волчанск и Ветеринарное Харьковской области. Об этом сообщили в Минобороны.

Там также отметили, что подразделения войсковой группировки «Запад» сумели продвинуться по линии соприкосновения. Согласно заявлению ведомства, был нанесен урон личному составу и военной технике трех механизированных и одной штурмовой бригады ВСУ, а также подразделениям национальной гвардии Украины в районах населенных пунктов Купянск, Куриловка, Кучеровка и Шийковка Харьковской области.

Герасимов проинспектировал группировку войск «Центр»

Начальник Генерального штаба Вооруженных сил России — первый заместитель министра обороны РФ генерал армии Валерий Герасимов 25 октября провел инспекцию и контроль выполнения боевых задач соединениями общевойсковой армии и подразделениями морской пехоты группировки войск «Центр», которые действуют на красноармейском направлении в зоне специальной военной операции. Об этом URA.RU сообщила пресс-служба министерства обороны.

Генерал Герасимов посетил передовые пункты управления объединения, подразделений мотострелков и морской пехоты. В ходе поездки начальник Генштаба заслушал доклады командующего армией и командиров соединений о достигнутых результатах боевой работы.

Су-25 нанесли поражение укрепленной точке подразделений ВСУ