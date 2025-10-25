Мигранты повредили автомобиль в ходе драки Фото: Илья Московец © URA.RU

В СМИ и интернете появилось видеозапись, на которой видно, как мигранты устроили драку на территории жилого комплекса (ЖК) «Прокшино» в районе Коммунарки (Москва). В полицию поступило несколько обращений от местных жителей. В настоящее время на месте работают сотрудники полиции, принимая меры по установлению обстоятельств произошедшего, а также личности участников и организаторов конфликта.

По итогам проведенной сотрудниками Главного управления МВД России по Москве проверки будет принято соответствующее решение в рамках законодательства. Что еще известно о драке мигрантов в Москве — в материале URA.RU.

Причина конфликта пока не установлена

В массовой драке мигранты использовали палки, металлические трубы и лопаты. По предварительной информации, никто не применял огнестрельное оружие. Причины инцидента в настоящий момент не установлены. Отмечается, что в результате происшествия повреждены автомобили.

