В южных и юго-восточных районах Красноармейска российские войска прорвали оборону ВС Украины. Об этом сообщили в российских силовых структурах. Кроме того, там отметили, что ВС РФ продолжают расширять свой плацдарм на данном участке фронта.

Ранее военный эксперт Василий Дандыкин заявил, что российские войска обладают возможностями для полного установления контроля над территорией ДНР в течение ближайших месяцев — до весны 2026 года. По его словам, украинские вооруженные силы на данный момент сталкиваются с серьезными трудностями на линии фронта. Для удержания своих позиций в Донбассе командованию ВСУ приходится перераспределять силы, перебрасывая подразделения из Днепропетровской и Харьковской областей. При этом, как отмечает аналитик, ВС РФ последовательно развивают наступление и все активнее контролируют Краматорскую агломерацию — последний серьезный опорный пункт ВСУ на территории республики.