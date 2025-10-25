Логотип РИА URA.RU
Армия и оружие

На юге Красноармейска рухнула оборона ВСУ

25 октября 2025 в 16:21
ВС РФ потеснили противника на красноармейском участке фронта

Фото: Создано в Midjourney © URA.RU

В южных и юго-восточных районах Красноармейска российские войска прорвали  оборону ВС Украины. Об этом сообщили в российских силовых структурах. Кроме того, там отметили, что ВС РФ продолжают расширять свой плацдарм на данном участке фронта.

«Оборона противника на юге и юго-востоке города [Красноармейска] рухнула», — сообщили силовики. Информацию передает ТАСС. 

Ранее военный эксперт Василий Дандыкин заявил, что российские войска обладают возможностями для полного установления контроля над территорией ДНР в течение ближайших месяцев — до весны 2026 года. По его словам, украинские вооруженные силы на данный момент сталкиваются с серьезными трудностями на линии фронта. Для удержания своих позиций в Донбассе командованию ВСУ приходится перераспределять силы, перебрасывая подразделения из Днепропетровской и Харьковской областей. При этом, как отмечает аналитик, ВС РФ последовательно развивают наступление и все активнее контролируют Краматорскую агломерацию — последний серьезный опорный пункт ВСУ на территории республики. 

Материал из сюжета:

Спецоперация РФ на Украине

