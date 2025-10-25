Члены FIS выступили за возвращение лыжников из России на международные турниры

FIS оставил в силе решение об отстранении российских лыжников от соревнований международного уровня Фото: Анна Майорова © URA.RU

Совет Международной федерации лыжного спорта и сноуборда (FIS) на прошедшем заседании подтвердил сохранение действующих ограничений в отношении российских спортсменов. При этом большинство стран-участниц обсуждения ранее высказывались за их возвращение. Об этом сообщает вещательная компания NRK, ссылаясь на источники, знакомые с деталями голосования.

«Без комментариев. Это было решение совета», — ответил на пресс-конференции глава FIS Йохан Элиаш. Его слова приводит телекомпания. Генсек FIS Мишель Вион в ироничной форме отметил, что «ответ был „нет“, поскольку на этом настаивала Норвегия».

Перед проведением заседания FIS организовала опрос среди национальных федераций: из 141 страны только 47 предоставили свои ответы, из которых 60% высказались за допуск российских спортсменов к соревнованиям. Однако, несмотря на преобладающее мнение членов организации, Совет FIS принял противоположное решение — санкции, введенные в 2022 году, останутся в силе. В ходе заседания также отдельно рассматривался вопрос об участии белорусских спортсменов, однако Совет не принял по данному вопросу какого-либо решения.

