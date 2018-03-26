Правительство выделило жертвам пожара в Кемерове 76 млн рублей

23:58 26 марта 2018 0

За погибших выплатят по миллиону, пострадавшим достанется Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Правительство России выделило 76 миллионов рублей на выплату единовременного пособия семьям погибших и пострадавшим при пожаре в торговом центре «Зимняя вишня» в Кемерове. Об этом свидетельствует соответствующий документ, который опубликовала пресс-служба правительства.

«Подписанным распоряжением из резервного фонда правительства России выделяются бюджетные ассигнования в размере 76 млн рублей на социальную поддержку граждан, пострадавших в результате пожара в ТРЦ „Зимняя вишня“ в Кемерово», — цитирует RT сообщение из документа.

Семьи жертв получат по миллиону рублей за каждого погибшего, а пострадавшим выплатят компенсацию, размер которой варьируется от двухсот до четырехсот тысяч.

Напомним, трагедия произошла 25 марта в торговом центре в Кемерово. Следственный комитет РФ и МЧС подтвердили гибель 64 человек, при этом шесть до сих пор числятся пропавшими без вести. 53 пострадавших обратились за помощью в больницы, из них 13 человек находятся в стационаре, 40 получают лечение амбулаторно. Смогли опознать 23 погибших.