Россия вошла в список сильнейших стран мира в будущем

03:51 27 марта 2018 0

Российская армия останется смертоносной силой в будущем, но столкнется с серьезными технологическими проблемами Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Через двенадцать лет Россия, Китай, Франция, США и Индия будут обладать мощнейшими вооруженными силами на планете. Об этом рассказал военный эксперт Роберт Фарли в материале для издания The National Interest.

«Российская армия останется смертоносной силой в 2030 году, но, тем не менее, будет иметь серьезные проблемы. Доступ к технологии может стать большой проблемой в будущем», — цитирует слова Фарли «Лента.ру». По его мнению, еще одной проблемой является то, что вооруженные силы России застряли между контрактной и обязательной системами службы. Это усугубляется сокращением населения.

Эксперт также отмечает, что из стран Евросоюза лишь Франция сможет сохранить сильнейшие вооруженные силы, а США к 2030 году продолжит удерживать лидирующую позицию в военной сфере. Китай и Индия в настоящий момент уже владеют практически всеми видами вооружений, характеристики которых через двенадцать лет будут только улучшены.