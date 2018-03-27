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27 марта 2018
26 марта 2018
Главные новости Москвы
03:51  27 марта 2018 0

Россия вошла в список сильнейших стран мира в будущем

Митинг-концерт
Российская армия останется смертоносной силой в будущем, но столкнется с серьезными технологическими проблемамиФото: Владимир Андреев © URA.RU

Через двенадцать лет Россия, Китай, Франция, США и Индия будут обладать мощнейшими вооруженными силами на планете. Об этом рассказал военный эксперт Роберт Фарли в материале для издания The National Interest.

«Российская армия останется смертоносной силой в 2030 году, но, тем не менее, будет иметь серьезные проблемы. Доступ к технологии может стать большой проблемой в будущем», — цитирует слова Фарли «Лента.ру». По его мнению, еще одной проблемой является то, что вооруженные силы России застряли между контрактной и обязательной системами службы. Это усугубляется сокращением населения.

Эксперт также отмечает, что из стран Евросоюза лишь Франция сможет сохранить сильнейшие вооруженные силы, а США к 2030 году продолжит удерживать лидирующую позицию в военной сфере. Китай и Индия в настоящий момент уже владеют практически всеми видами вооружений, характеристики которых через двенадцать лет будут только улучшены.

Александр Черноскутов
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