Трамп рассказал про процесс передачи «Томагавков» Украине
Трамп сделал новое заявления о поставке «Томагавк» на Украину
Фото: Official White House / Andrea Hanks
Вопрос о возможной поставке Украине дальнобойных крылатых ракет Tomahawk («Томагавк») все еще находится на рассмотрении. Об этом заявил президент США Дональд Трамп.
«Украина спрашивала, может ли она получить „Томагавк“. И я рассматриваю это», — сказал Дональд Трамп в интервью FoxNews. Он подчеркнул, что Соединенные Штаты должны учитывать собственные интересы, ведь «Томагавки» нужны и им самим.
Ранее Трамп во время встречи с украинским президентом Владимиром Зеленским 17 октября выразил надежду, что Киеву не потребуется оружие такого класса. Российские власти выступили категорически против передачи Украине американских ракет. Президент РФ Владимир Путин заявил, что любые поставки «Томагавков» на Украину приведут к их немедленному уничтожению российскими средствами ПВО и не окажут существенного влияния на ход боевых действий. Путин также предупредил, что подобный шаг может серьезно осложнить дипломатические отношения между Москвой и Вашингтоном.
Материал из сюжета:Встреча Трампа и Зеленского в Белом доме
Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.
- Попали в сюр!!19 октября 2025 20:15Что и следовало доказать, мутные они