Трамп рассказал про процесс передачи «Томагавков» Украине

Трамп сделал новое заявления о поставке «Томагавк» на Украину Фото: Official White House / Andrea Hanks

Вопрос о возможной поставке Украине дальнобойных крылатых ракет Tomahawk («Томагавк») все еще находится на рассмотрении. Об этом заявил президент США Дональд Трамп.

«Украина спрашивала, может ли она получить „Томагавк“. И я рассматриваю это», — сказал Дональд Трамп в интервью FoxNews. Он подчеркнул, что Соединенные Штаты должны учитывать собственные интересы, ведь «Томагавки» нужны и им самим.