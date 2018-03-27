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27 марта 2018
26 марта 2018
09:02  27 марта 2018 0

Мэр Кемерова предложил горожанам поехать в морг и пересчитать количество погибших

Жертвы убийства. Трупы, смерть, труп, морг
Опознание тел погибших еще не завершеноФото: depositphotos.com © URA.RU
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Пожар в торговом центре «Зимняя вишня» в Кемерово
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Жители Кемерово, которые отказываются верить официальным данным о числе погибших при пожаре в ТЦ «Зимняя вишня», могут лично осмотреть местный морг. С таким предложением выступил мэр города Илья Сердюк.

«Если вы не верите в официальные цифры, давайте соберем группу, поедем в морг. Если вы хотите зайти в здание — давайте создадим группу», — цитирует мэра Кемерова РИА «Новости». На заявления граждан об умышленном занижении числа погибших отреагировали и власти региона. Вице-губернатор Сергей Цивилев предложил всем, кто располагает данными о якобы пропавших и погибших в результате ЧП, передавать их в администрацию области.

Цивилев подчеркнул, что актуальные данные о 64 погибших — единственные, которым можно доверять. «Приехала спецгруппа Следственного комитета из Москвы. Четыре человека задержаны. Я вам обещаю, что будет честное расследование», — добавил чиновник.

Напомним, что сегодня в столицу Кузбасса прибыл президент РФ Владимир Путин. Глава государства уже побывал на месте трагедии, где возложил цветы к стихийному мемориалу. На территории Кемеровской области с 27 марта объявлен траур. Он будет продолжаться в течение трех дней.

Сергей Макеев
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