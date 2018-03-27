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27 марта 2018
26 марта 2018
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24 марта 2018
12:20  27 марта 2018 0

Власти ХМАО будут учить журналистов, как правильно писать о жизни округа

Информационный мир Югры. Ханты-Мансийск., семинар
Профессиональный форум «Информационный мир Югры-2018» состоится в конце апреляФото: Александр Елизаров © URA.RU

Окружной форум журналистов и работников PR-индустрии «Информационный мир Югры-2018» состоится в конце апреля. Об этом во вторник, 27 марта, сообщил «URA.RU» источник, близкий к правительству ХМАО.

На мероприятие организаторы рассчитывают пригласить сотрудников региональных изданий, специалистов по связям с общественностью муниципальных администраций и крупных предприятий. Ожидается, что в качестве спикеров-экспертов выступят представители федеральных новостных агентств и телеканалов. Официально подготовку к «Инфомиру Югры» власти ХМАО пока не комментируют.

Ранее планировалось, что форум состоится в первых числах марта. Однако он был перенесен из-за подготовки региона к выборам президента России.

Эльдар Булатов
© Служба новостей «URA.RU»
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