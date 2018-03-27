В Екатеринбурге из Ельцин Центра эвакуировали всех посетителей

В Ельцин центре днем 26 марта прошла срочная эвакуация всех посетителей. Как рассказала «URA.RU» сотрудница пресс-службы центра Елена Родионова, в здании сработала пожарная сигнализация.
«Прозвучали три сигнала тревоги, которые были включены посетителями. Из здания после этого все были выведены. Сейчас центр вернулся к работе, по камерам ищем нарушителей», — сказала собеседница агентства.
Родионова уточнила, что службе безопасности центра по записям уже удалось отследить хулиганов, но никаких подробностей в пресс-службе пока раскрыть не смогли.
25 марта в торговом центре «Зимняя вишня» в Кемерово произошел страшный пожар. Официально говорят о 64 погибших, еще порядка пятидесяти пострадавших обратились за медицинской помощью. По одной из версий, в момент пожара в ТЦ не сработала система пожарной безопасности.