Жители Кемерово собирают список погибших при пожаре в ТЦ «Зимняя вишня». Граждане говорят о полном недоверии властям, они насчитали уже более 80 жертв, хотя, по последним официальным данным, цифра составляла 64 человека.
Местные жители вышли на митинг к местной администрации, у них есть претензии к городским и региональным властям. Люди требуют отставки губернатора Амана Тулеева, который появился на месте трагедии только на следующий день. Также они хотят знать точное число погибших. Горожане ставят в микрофон аудиозаписи знакомых и друзей из МЧС, которые говорят, что количество жертв скрывается, пишет телеграм-канал Daily Storm.
«64 человека — это вранье! Вы хотите сказать, что в выходной день в одном зале было тридцать человек и в другом — тридцать? Залы были битком набиты! Вы нас за дураков держите, что ли? В одном зале — 142 места! Сколько билетов продано?» — требуют ответов граждане, судя по видео-трансляции с митинга на YouTube.
Президент РФ Владимир Путин призвал не доверять непроверенной информации из соцсетей и не сомневаться в официальных данных. Глава государства пообещал, что всех виновных в трагедии накажут.
Страшный пожар в торговом центре «Зимняя вишня» произошел 25 марта. Официально говорят о 64 погибших, еще порядка пятидесяти пострадавших обратились за медицинской помощью. Владимир Путин прибыл в Кемерово и возложил цветы на стихийный мемориал, затем собрал совещание, посвященное ликвидации последствий ЧП. Причиной пожара он назвал «разгильдяйство и халатность», писало «Федеральное агентство новостей». В Кемерово объявили трехдневный траур до 29 марта. По информации «Национальной службы новостей», российские регионы самостоятельно объявляют траур по погибшим в ТЦ. Эксперты утверждают, что трагедия с «Зимней вишней» станет приговором для Тулеева и его ждет отставка в ближайшее время.