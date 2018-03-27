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27 марта 2018
Главные новости Москвы
15:12  27 марта 2018 6

Вице-губернатор Кузбасса встал на колени перед жителями Кемерова. ВИДЕО

Сергей Цивилев не побоялся прийти на стихийный митингФОТО: скриншот видеоролика Ruptly
новость из сюжета:
Пожар в торговом центре «Зимняя вишня» в Кемерово
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Вице-губернатор Кузбасса Сергей Цивилев встал на колени перед кемеровчанами, чтобы попросить у них прощения за гибель людей в ТЦ «Зимняя вишня».

«Я прошу прощения перед теми, кто попал в эту сложную ситуацию. Я становлюсь на колени перед этими людьми» — приводит слова Цивилева паблик «Регион 42 Кемерово». Чиновник отметил, что Руси издавна именно так просили прощения. Жест чиновника собравшиеся оценили аплодисментами.

Появление Цивилева на стихийном митинге в столице Кузбасса вызвало бурное обсуждение в соцсетях. Кемеровские пользователи «ВКонтакте» отмечают, что поведение чиновника должно стать примером для его руководителя — Амана Тулеева, назвавшего организаторов митинга бузотерами. «Хоть у него ума хватило. А что Тулеев — только и прикрывается Путиным… Хоть у кого-то совесть есть… Почему-то только 1 человек встал на колени и попросил прощения. А где же мэр? Где губернатор?.. Красавчик, грамотно сказал», — отмечают жители Кузбасса. При этом ранее и Цивилев появлялся в новостях о митинге в связи с другой ситуацией: он обвинил в пиаре на горе мужчину, который потерял при пожаре всю семью, трех своих детей (семилетнюю дочь, сыновей пяти и двух лет), а также жену и сестру.

Трагедия в торговом центре «Зимняя вишня» в Кемерове произошла 25 марта. В результате пожара погибли 64 человека (по предварительным данным, 41 из них — ребенок). Согласно основной версии следствия, причиной возгораний стали проблемы с электропроводкой.

Сергей Макеев
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