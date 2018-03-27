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27 марта 2018
Главные новости Москвы
15:08  27 марта 2018 4

Чиновник обвинил в пиаре мужчину, который потерял семью при пожаре в Кемерове

Востриков не смог сдержать эмоцийФото: аккаунт Garmazhapova, Twitter
новость из сюжета:
Пожар в торговом центре «Зимняя вишня» в Кемерово
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Вице-губернатор Кемеровской области Сергей Цивилев обвинил Игоря Вострикова, потерявшего детей, жену и сестру во время пожара в ТЦ «Зимняя вишня», в пиаре. Инцидент произошел во время митинга, который проходит возле администрации Кемерова, на площади Советов.

Ответы Цивилева не устраивали местных жителей, они требовали объяснений о точном количестве жертв при пожаре и выхода губернатора региона Амана Тулеева. Тогда на трибуну к чиновнику вышел один из участников митинга Игорь Востриков и сказал в микрофон, что «к народу относятся как к скоту». «Молодой человек, вы что, попиариться на горе хотите?» — ответил ему вице-губернатор, передают «Дни.ру». «На каком горе? У меня семья погибла», — ответил Востриков, который потерял во время пожара трех своих детей (семилетнюю дочь, сыновей пяти и двух лет), а также жену и сестру. Все они оказались запертыми в кинотеатре во время пожара.

Пожар в четырехэтажном ТЦ «Зимняя вишня» в Кемерове произошел 25 марта. По последним данным, в огне погибли 64 человека, в том числе дети. Вероятнее всего, губернатора Кемеровской области Амана Тулеева, не приехавшего своевременно на место пожара, в ближайшее время ждет отставка. Прибывший на место трагедии Путин назвал причиной пожара «преступную халатность и разгильдяйство».

Ксения Томашова
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