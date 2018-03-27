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27 марта 2018
17:39  27 марта 2018 0

Германия разрешила строительство «Северного потока-2»

Дубровский на ЧТПЗ Северный поток 2 Челябинск, чтпз, труба, роспись, дубровский борис, северный поток
Несколько стран ранее высказались против строительства газопроводаФото: Вадим Ахметов © URA.RU

Федеральное ведомство по судоходству и гидрографии Германии (BSH) выдало разрешение на строительство трубопровода «Северный поток-2» в исключительной экономической зоне в Балтийском море. Сообщение об этом опубликовала пресс-служба ведомства.

В документе BSH речь идет о строительстве и эксплуатации 30-километрового участка газопровода, которое должно проходить в соответствии с Горным законом ФРГ, сообщает RT со ссылкой на ведомство. При этом представители оператора газопровода, компании Nord Stream 2 AG, ранее сообщали, что получение оставшихся разрешений от стран, в водах которых проходит трасса «Северного потока-2», проходит по графику. Речь идет о России, Финляндии, Швеции и Дании, пишут «Ведомости».

«Северный поток-2» предполагает строительство двух ниток газопровода общей мощностью 55 миллиардов кубометров газа, которые будут проходить из России в Германию через Балтийское море. При этом несколько стран — Украина, Латвия, Молдавия, Польша и Литва — выступили против строительства газопровода, назвав его угрозой для Евросоюза.

Дарья Корчак
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