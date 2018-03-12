Пять европейских стран выступили против «Северного потока — 2»

Власти Украины, Латвии, Молдавии, Польши и Литвы выступили против строительства газопровода «Северный поток — 2». По их мнению, российский газопровод может представлять угрозу для энергетической независимости Евросоюза.
«Этот проект подается как коммерческий, однако он, несомненно, является политическим инструментом, который увеличит зависимость Евросоюза от поставок энергии из одного источника —— из России», —— рассказал спикер парламента Литвы Викторас Пранцкетис.
Помимо этого, авторы заявления считают, что «Северный поток — 2» напрямую связан с политическим решением России отказаться от транзита газа через Украину. В связи с этим противники строительства газопровода призывают Евросоюз включиться в «прозрачную, основанную на доверии дискуссию», передает телеканал 360.
Ранее премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий назвал проект «Северный поток — 2» крайне опасным для Европы. По его словам, Польша давно считается независимой от «Газпрома» и планирует вести переговоры с Данией и Норвегией, писала «Газета.ru».
«Северный поток — 2» предполагает строительство двух ниток общей мощностью 55 миллиардов кубометров газа из России в Германию через Балтийское море. Протяженность маршрута составил около 1200 километров. Трубопровод собираются проложить рядом с уже действующим «Северным потоком».