{{userService.getUserParam('notifications_count')}} {{ userService.getUserParam('notifications_count')+1 }}
Выйти
Войти
Новости приходят чаще, чем вам хотелось бы, а поводы не интересны?
настроить уведомления
URA.RU готово сообщать вам новости, на каком бы сайте вы ни находились
подписаться на уведомления
у вас {{ userService.getUserParam('notifications_count') }} новых уведомления
Вы не зарегистрированы. Войдите в свой профиль, чтобы использовать уведомления в полную силу
Редактировать подписки
Редактирование подписок
Комментарии
Авторы
Сюжеты
отписаться
отписаться
отписаться
{{userService.settingsPanel.errors.form}}
{{userService.settingsPanel.errors.name}}
{{userService.settingsPanel.errors.new_password}}
URA.RU готово сообщать вам новости, на каком бы сайте вы ни находились
Поклонская разошлась с духовником. Путин лично контролирует воду в Тагиле. Ройзмана уговорили не переизбираться
Подписаться
Не подписываться
Москва
прогноз на 7 дней
Доллар 56,80
Динамика за 2 недели
Евро 70,53
Динамика за 2 недели
Подпишись на URA.RU:
Чтобы подписаться на рассылку, укажите свой e-mail
{{userService.email_subscribe.errors.email}}
{{userService.email_subscribe.msg}}
12 марта 2018
11 марта 2018
Главные новости Москвы
05:18  12 марта 2018 0

Пять европейских стран выступили против «Северного потока — 2»

Дубровский на ЧТПЗ Северный поток 2 Челябинск, чтпз, труба, северный поток
Пять стран Европы считают, что «Северный поток — 2» является геополитическим инструментомФото: Вадим Ахметов © URA.RU

Власти Украины, Латвии, Молдавии, Польши и Литвы выступили против строительства газопровода «Северный поток — 2». По их мнению, российский газопровод может представлять угрозу для энергетической независимости Евросоюза.

«Этот проект подается как коммерческий, однако он, несомненно, является политическим инструментом, который увеличит зависимость Евросоюза от поставок энергии из одного источника —— из России», —— рассказал спикер парламента Литвы Викторас Пранцкетис.

Помимо этого, авторы заявления считают, что «Северный поток — 2» напрямую связан с политическим решением России отказаться от транзита газа через Украину. В связи с этим противники строительства газопровода призывают Евросоюз включиться в «прозрачную, основанную на доверии дискуссию», передает телеканал 360.

Ранее премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий назвал проект «Северный поток — 2» крайне опасным для Европы. По его словам, Польша давно считается независимой от «Газпрома» и планирует вести переговоры с Данией и Норвегией, писала «Газета.ru».

«Северный поток — 2» предполагает строительство двух ниток общей мощностью 55 миллиардов кубометров газа из России в Германию через Балтийское море. Протяженность маршрута составил около 1200 километров. Трубопровод собираются проложить рядом с уже действующим «Северным потоком».

Александр Черноскутов
© Служба новостей «URA.RU»
Версия для печати {{item.comments_count}} {{ item.type=='news' ? 'Новость' : 'Статья' }} из сюжета: {{ item.story.title }}

{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
прочитать статью полностью
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Ссылки по теме
из сюжета
{{item.story_prev.date}}
ПРЕДЫДУЩАЯ НОВОСТЬ СЮЖЕТА
{{item.story_next.date}}
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ СЮЖЕТА
Система Orphus
Загрузка...
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Ссылки по теме
другие новости сюжета
{{item_print.story_prev.date}}
{{item_print.story_next.date}}
Разрешить уведомления Подписаться на рассылку Присоединиться к Telegram Уведомления во Вконтакте
Сегодня в СМИ
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров