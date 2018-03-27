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27 марта 2018
26 марта 2018
25 марта 2018
18:18  27 марта 2018 0

Дом правительства ХМАО эвакуировали. Сотрудников вывели на улицы из-за трагедии в Кемерове

Административные здания Ханты-Мансийска. Иллюстрации, дом правительства, хмао
Чиновники проверили работу системы пожарной сигнализацииФото: Алексей Григорьев © URA.RU
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Пожар в торговом центре «Зимняя вишня» в Кемерово
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В Ханты-Мансийске прошли учения в Доме правительства, всех сотрудников эвакуировали. Информацию о прошедшей учебной проверке «URA.RU» подтвердили в региональном департаменте общественных и внешних связей.

В здании правительства региона прошла штатная учебная проверка. «В условной ситуации был проверен регламент взаимодействия администрации объекта, лиц, ответственных за предупреждение чрезвычайных ситуаций, проведен контроль работоспособности системы пожарной сигнализации», — отметили в департаменте, также добавив, что пожарные учения связаны с событиями в Кемерове.

Как ранее сообщало «URA.RU», в Кемерове 25 марта загорелся ТРЦ «Зимняя вишня». Во время пожара погибли, по последним данным, 64 человека, еще более пятидесяти обратились за медицинской помощью. 28 марта в России объявлено днем траура.

Антон Степыгин
© Служба новостей «URA.RU»
Игорь Волосин
© Служба новостей «URA.RU»
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