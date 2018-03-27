В Ханты-Мансийске прошли учения в Доме правительства, всех сотрудников эвакуировали. Информацию о прошедшей учебной проверке «URA.RU» подтвердили в региональном департаменте общественных и внешних связей.
В здании правительства региона прошла штатная учебная проверка. «В условной ситуации был проверен регламент взаимодействия администрации объекта, лиц, ответственных за предупреждение чрезвычайных ситуаций, проведен контроль работоспособности системы пожарной сигнализации», — отметили в департаменте, также добавив, что пожарные учения связаны с событиями в Кемерове.
Как ранее сообщало «URA.RU», в Кемерове 25 марта загорелся ТРЦ «Зимняя вишня». Во время пожара погибли, по последним данным, 64 человека, еще более пятидесяти обратились за медицинской помощью. 28 марта в России объявлено днем траура.