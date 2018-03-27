20:37 27 марта 2018 0

В регионах проходят траурные мероприятия в память о погибших Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

В Сети распространяется снимок из ресторана сети «Бургер Кинг». Работники заведения не остались в стороне от траура по жертвам пожара в торговом центре в Кемерове. Однако экраны со словами скорби в ресторане соседствуют с неоднозначной рекламой.

На снимках запечатлен плазменный экран со словами «Скорбим. Кемерово». Но висит он на фоне рекламного плаката с изображением пламени и словами «Готовим на огне с 1954 года». Такое вольное или невольное совмещение выглядит довольно двусмысленно, что привело в ярость многих пользователей соцсетей. «Надеюсь, вы просто тупые», «Склоняюсь к тому, что это — результат отсутствия мозга, а не черный юмор», «Эти тролли из „Бургер Кинг“ опять пиарятся на трагедии. Не ешьте там!» — отреагировали возмущенные пользователи Twitter.

Напомним, в разных регионах страны проходят акции в память погибших в страшном пожаре в торговом центре «Зимняя вишня» в Кемерово. Ранее Владимир Путин объявил национальный траур в связи с трагедией.