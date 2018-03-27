{{userService.getUserParam('notifications_count')}} {{ userService.getUserParam('notifications_count')+1 }}
Выйти
Войти
Новости приходят чаще, чем вам хотелось бы, а поводы не интересны?
настроить уведомления
URA.RU готово сообщать вам новости, на каком бы сайте вы ни находились
подписаться на уведомления
у вас {{ userService.getUserParam('notifications_count') }} новых уведомления
Вы не зарегистрированы. Войдите в свой профиль, чтобы использовать уведомления в полную силу
Редактировать подписки
Редактирование подписок
Комментарии
Авторы
Сюжеты
отписаться
отписаться
отписаться
{{userService.settingsPanel.errors.form}}
{{userService.settingsPanel.errors.name}}
{{userService.settingsPanel.errors.new_password}}
URA.RU готово сообщать вам новости, на каком бы сайте вы ни находились
Новый замминистра ЖКХ Свалов назначен Тунгусовым собирать дань с 4,5 млн свердловчан
Подписаться
Не подписываться
Москва
прогноз на 7 дней
Доллар 57,17
Динамика за 2 недели
Евро 71,26
Динамика за 2 недели
Подпишись на URA.RU:
Чтобы подписаться на рассылку, укажите свой e-mail
{{userService.email_subscribe.errors.email}}
{{userService.email_subscribe.msg}}
27 марта 2018
18:10  27 марта 2018 0

В регионах проходят траурные мероприятия в память о жертвах трагедии в Кемерово

Митинг памяти по погибшим в ТЦ
Почтить память погибших приходят сотни людейФото: Владимир Жабриков © URA.RU
новость из сюжета:
Пожар в торговом центре «Зимняя вишня» в Кемерово
все новости сюжета

В регионах России проходят акции в память о погибших при пожаре в торговом центре «Зимняя вишня» в Кемерово. Высказать свою поддержку кемеровчанам решили, в том числе, жители Приморья, городов Сибири, Урала, Рязанской области и Кузбасса.

Жители Хабаровска несут цветы и игрушки к одному из местных кинотеатров и к торговому центру. Почтить память погибших пришли сотни хабаровчан. «Мне 12 лет, я пришел сюда почтить память невинных мальчиков и девочек, которые сгорели в пожаре в Кемерово. Они были еще совсем маленькие — от пяти до 12 лет им. Им бы еще жить и жить, ведь все еще впереди, но случилась трагедия», — поделился один из жителей города, чьи слова приводит портал dvhab.ru.

В Ставрополе с 26 марта на Александровской площади оборудована площадка для возложения цветов, установлена табличка «Кемерово. Ставрополь скорбит», со вчерашнего вечера горожане несут сюда цветы и детские игрушки, а вечером здесь пройдет траурная акция. Вечер памяти сегодня состоится и в Красноярске. Волонтеры, общественники и участники молодежных движений края уже несут цветы к Архиерейскому дому, сообщает издание newslab.ru.

Почтить память жертв пожара в Кемерово также приходят и москвичи — для этого в столице организованы три площадки, пишет «Национальная служба новостей». Присоединиться к скорби родных и близких погибших можно на Манежной площади, у представительства Кемеровской области и на Пушкинской площади. Жители Екатеринбурга и Тюмени также почтили память погибших в пожаре в кемеровском торговом центре «Зимняя вишня». Уральцы целый день несут цветы и игрушки к импровизированным мемориалам в своих городах.

Дарья Корчак
© Служба новостей «URA.RU»
Версия для печати {{item.comments_count}} {{ item.type=='news' ? 'Новость' : 'Статья' }} из сюжета: {{ item.story.title }}

{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
прочитать статью полностью
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Ссылки по теме
из сюжета
{{item.story_prev.date}}
ПРЕДЫДУЩАЯ НОВОСТЬ СЮЖЕТА
{{item.story_next.date}}
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ СЮЖЕТА
Система Orphus
Загрузка...
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Ссылки по теме
другие новости сюжета
{{item_print.story_prev.date}}
{{item_print.story_next.date}}
Разрешить уведомления Подписаться на рассылку Присоединиться к Telegram Уведомления во Вконтакте
Сегодня в СМИ
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров