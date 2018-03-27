В регионах проходят траурные мероприятия в память о жертвах трагедии в Кемерово

18:10 27 марта 2018 0

Почтить память погибших приходят сотни людей Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

В регионах России проходят акции в память о погибших при пожаре в торговом центре «Зимняя вишня» в Кемерово. Высказать свою поддержку кемеровчанам решили, в том числе, жители Приморья, городов Сибири, Урала, Рязанской области и Кузбасса.

Жители Хабаровска несут цветы и игрушки к одному из местных кинотеатров и к торговому центру. Почтить память погибших пришли сотни хабаровчан. «Мне 12 лет, я пришел сюда почтить память невинных мальчиков и девочек, которые сгорели в пожаре в Кемерово. Они были еще совсем маленькие — от пяти до 12 лет им. Им бы еще жить и жить, ведь все еще впереди, но случилась трагедия», — поделился один из жителей города, чьи слова приводит портал dvhab.ru.

В Ставрополе с 26 марта на Александровской площади оборудована площадка для возложения цветов, установлена табличка «Кемерово. Ставрополь скорбит», со вчерашнего вечера горожане несут сюда цветы и детские игрушки, а вечером здесь пройдет траурная акция. Вечер памяти сегодня состоится и в Красноярске. Волонтеры, общественники и участники молодежных движений края уже несут цветы к Архиерейскому дому, сообщает издание newslab.ru.

Почтить память жертв пожара в Кемерово также приходят и москвичи — для этого в столице организованы три площадки, пишет «Национальная служба новостей». Присоединиться к скорби родных и близких погибших можно на Манежной площади, у представительства Кемеровской области и на Пушкинской площади. Жители Екатеринбурга и Тюмени также почтили память погибших в пожаре в кемеровском торговом центре «Зимняя вишня». Уральцы целый день несут цветы и игрушки к импровизированным мемориалам в своих городах.