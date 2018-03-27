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27 марта 2018
22:14  27 марта 2018 0

Рэпер Тимати и сенатор Валентина Петренко пришли на Манежную почтить память погибших кемеровчан. ФОТО

Мемориал у Александровского сада по погибшим в ТЦ
Все Россия скорбит о жертвах трагедии в КемеровеФото: Владимир Андреев © URA.RU
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Пожар в торговом центре «Зимняя вишня» в Кемерово
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Москвичи и гости столицы принимают участие в акции, посвященной жертвам пожара в кемеровском торговом центре «Зимняя вишня». Траурный митинг проходит на Манежной площади, среди пришедших горожан оказались известные артисты и политики.

Отдать дань памяти погибшим кемеровчанам на Манежную площадь в Москве пришло большое количество людей. Среди них был замечен музыкант Тимати, который возложил букет цветов к импровизированному мемориалу. На траурное мероприятие пришла и сенатор Валентина Петренко — она, так же как и популярный певец, едва сдерживала слезы. Стихийная акция в поддержку кемеровчан также прошла на Пушкинской площади — накануне москвичи в социальных сетях договорились прийти туда и помолчать в память о погибших.

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Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Ранее Валентина Петренко предложила наказывать пользователей соцсетей за распространение заведомо ложной информации о трагедии в Кемерове. «Я считаю, что это такое же преступление, как допустили те, по вине кого случилась такая беда. За это нужно отвечать», — сказала сенатор.

Дарья Корчак
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