22:14 27 марта 2018 0

Все Россия скорбит о жертвах трагедии в Кемерове Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Москвичи и гости столицы принимают участие в акции, посвященной жертвам пожара в кемеровском торговом центре «Зимняя вишня». Траурный митинг проходит на Манежной площади, среди пришедших горожан оказались известные артисты и политики.

Отдать дань памяти погибшим кемеровчанам на Манежную площадь в Москве пришло большое количество людей. Среди них был замечен музыкант Тимати, который возложил букет цветов к импровизированному мемориалу. На траурное мероприятие пришла и сенатор Валентина Петренко — она, так же как и популярный певец, едва сдерживала слезы. Стихийная акция в поддержку кемеровчан также прошла на Пушкинской площади — накануне москвичи в социальных сетях договорились прийти туда и помолчать в память о погибших.

1/7 Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Ранее Валентина Петренко предложила наказывать пользователей соцсетей за распространение заведомо ложной информации о трагедии в Кемерове. «Я считаю, что это такое же преступление, как допустили те, по вине кого случилась такая беда. За это нужно отвечать», — сказала сенатор.